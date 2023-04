Cum alegi o perie rotativă pentru un păr superb de fiecare dată?

Frumusețea exterioară este definită de o mulțime de factori care variază foarte mult de la o persoană la alta. Pentru unele sunt importante hainele frumoase, pentru altele, un machiaj perfect cu fiecare ocazie. Alte persoane se bazează pe accesorii, precum bijuteriile, parfumul sau chiar și tatuajele, de ce nu. Toate aceste detalii ne ajută să ne exprimăm mai bine personalitatea și să ne simțim mai bine în pielea noastră, zi de zi. Cu alte cuvinte, să ne simțim frumoase.Există, însă, un lucru care, indiferent de gusturile la haine, parfumuri și accesorii, pare că este general valabil: cu cât părul nostru arată mai bine, cu atât ne vom simți mai bine. Fiecare dintre noi își dorește să aibă un păr superb, ca la salon, pe care să îl obțină cu eforturi cât mai mici, în fiecare zi. Și este perfect normal, cine are câte o oră-două de pierdut în fața oglinzii zi de zi. Este un lux pe care ni-l permitem, poate, o dată- de două ori pe săptămână.Partea bună este că tehnologia a evoluat atât de tare, încât te poți descurca și singură acasă, ca să te aranjezi aproape la fel cum ar face-o un profesionist la salon. Asta fără a cheltui prea mult din bugetul tău lunar.Un ajutor de nădejde în obținerea unui look impecabil, care usucă și coafează în același timp și îți oferă volum și bucle ca la salon, este o perie rotativă.Ca să poți face cea mai bună alegere de perie rotativă, ți-am pregătit un mic ghid cu lucrurile la care e bine să acorzi atenție atunci când faci o astfel de achiziție. Regula de bază este să alegi o perie de o calitate cât mai bună, ca să îți mențină părul sănătos și strălucitor.Este primul lucru la care trebuie să te uiți atunci când alegi o perie rotativă. Dacă materialul nu este unul de calitate sau potrivit pentru tipul tău de păr, există riscul să îți strice părul.De exemplu, e bine să stai departe din periile rotative din metal precum cromul. Acestea tentează prin prețul mai mic, dar sunt cele mai periculoase pentru părul tău.La polul opus, sunt periile confecționate din turmalină, material care protejează părul, nu produc electricitate statică (care poate conduce la acel aspect de „frizz”) și oferă părului un aspect final cu adevărat strălucitor. Tot aceste materiale au calitatea de a produce și ioni negativi, care au rolul de a oferi o protecție extra firului de păr.Dar, cam cea mai comună alegere de material pentru o perie rotativă este ceramică . La fel ca turmalina, protejează foarte bine părul, produce și ea ioni negativi și oferă o coafură uniformă, cu un efect strălucitor. Este și o variantă mai accesibilă la preț.Un ultim detaliu legat de material, este să fii atentă și la materialul din care sunt făcuți perii periei. Aici, regula este una simplă: cu cât mai naturală este fibra, cu atât va avea un efect mai benefic pentru părul tău.În funcție de tipul părului tău, de lungimea sa, dar și de stilul buclelor pe care vrei să le obții, este bine să acorzi o atenție sporită și dimensiunii periei rotative. Dacă dorești să ai bucle mai mici, mai jucăușe, alege o perie până în 3 cm diametru. Pentru bucle mai mari, mai lejere, alege o perie de 5 sau mai mulți cm diametru. Desigur, dacă dorești să ai și mai multă flexibilitate și să variezi stilurile în care îți porți părul, poți alege o perie care are un set de capete, cu dimensiuni variate.Pe piață există foarte multe oferte, de la multe branduri producătoare. Concurența este mare și tot mare este și varietatea de materiale din care sunt confecționate acestea. Dacă bugetul îți permite, alege o perie de păr cât mai performată, din topurile de gamă. Dar, dacă vrei să beneficiezi de cel mai bun raport calitate/preț, te poți orienta către o perie rotativă Rowenta sau o perie rotativă Babyliss , sunt cam cele mai populare opțiuni de pe piață.Ce te sfătuim este să faci zero compromisuri atunci când vine vorba de părul tău, pentru că este foarte important în felul în care te vei simți. În plus, este ca o carte de vizită și în felul în care te prezinți în fața celorlalți. Standardele de frumusețe se schimbă de la an la an, dar aspectul îngrijit va fi mereu la modă. Așa că oferă-ți tot timpul necesar, ca să faci o alegere cât mai bună și cât mai bine informată. Privește peria ca pe o investiție în aspectul tău fizic. Gândește-te câte vizite poți economisi la salon și poate așa realizezi că o perie mai performantă este o alegere mai bună. Nu în ultimul rând, caută oferte atât în magazine, cât și online, ca să te asiguri că ai făcut cea mai bună alegere și pentru bugetul tău, nu doar pentru părul tău.