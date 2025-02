Un bărbat vrea să cumpere o groapă de gunoi pentru a găsi o "comoară rătăcită" de 721 de milioane de euro

Un bărbat din Ţara Galilor vrea să cumpere o groapă de gunoi după ce prietena i-a aruncat din greşeală o "comoară" de 721 de milioane de euro. Asta după ce încercările de a recupera au eşuat rând pe rând.







James Howells, expert în calculatoare, şi-a petrecut ultimii 10 ani prin tribunale încercând să recupereze un hard disk pe care avea bitcoin în valoare de 600 de milioane de lire sterline, aproximativ 720 de milioane de euro. Potrivit The Guardian, Howells şi-a pus hardul într-o pungă neagră. Prietena sa a crezut că este vorba despre o pungă de gunoi şi a aruncat-o.







De atunci, Howells a încercat să discute atât cu cei care administrează groapa de gunoi din Newport, cât şi cu Primăria pentru a-şi recupera hard-disk-ul. Fără sorţi de izbândă, însă. S-a ajuns în justiţie, acolo unde tribunalul a decis că administratorii gropii de gunoi nu sunt obligaţi să-i permită accesul pentru a-şi căuta bunurile. Asta deşi Howells le-a promis că o le ofere şi lor o sumă din ce recuperează.







Acum, bărbatul este decis să cumpere groapa cu gunoi cu totul pentru a putea avea acces. Trebuie însă să se mişte rapid pentru că Primăria vrea s-o închidă şi s-o betoneze. "Mă așteptam ca acesta să fie închis în următorii ani, deoarece este plin în proporție de 80-90%, dar nu mă așteptam să fie închis atât de curând. Dacă consiliul orașului Newport ar fi dispus, aș fi potențial interesat de achiziționarea depozitului de deșeuri 'așa cum este' și am discutat această opțiune cu partenerii de investiții și este ceva care este foarte mult pe masă", a declarat James Howells, potrivit observatornews.ro