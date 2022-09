Un super yacht, de 400 de tone, s-a scufundat în Marea Egee

Cauzele scufundării yacht-ului nu au fost făcute publice până în prezent.





Super yacht-ul „007” are greutatea de 400 de tone, lungimea de 49 de metri, a fost construit în 2006, poate lua zece oaspeți la bord plus echipajul și este înmatriculat sub pavilionul Marii Britanii.





Super yacht-ul „007”, având cinci persoane la bord, s-a scufundat în Golful Kolona din Insula Kythnos (Grecia), de la Marea Egee, pe data de 2 septembrie 2022. Ambarcațiunea s-a așezat cu babordul pe fundul apei, jumătate din carenă rămânând la suprafață. Cele cinci persoane de la bord au fost salvate.