Un bărbat a fost salvat sâmbătă după ce a petrecut cinci zile sub dărâmături în urma prăbuşirii unei clădiri în construcţie în Africa de Sud, un "miracol" întâmpinat de aplauzele salvatorilor, relatează AFP.







"Este miracolul la care am sperat cu toţii", a anunţat sâmbătă şeful guvernului regional, Alan Winde, pe reţeaua X.







"Când am coborât în apropierea plăcii (de beton) pe care o înlăturasem (...), am auzit pe cineva înăuntru şi am oprit toate operaţiunile", a declarat şeful operaţiunilor de salvare, Colin Deiner.







Salvatorii au vorbit cu supravieţuitorul, care a răspuns, a spus el.







"Ne-a spus că ceva greu îi apăsa pe picioare şi asta ne-a îngrijorat după atât de mult timp" petrecut sub dărâmături, a mai spus Deiner.







Bărbatul a putut fi, în cele din urmă, extras după câteva ore de eforturi şi a fost transportat de urgenţă la spital.







Cel puţin 13 persoane au murit luni în prăbuşirea acestui imobil în construcţie în oraşul George, pe coasta Africii de Sud.







sursa foto: Agerpres