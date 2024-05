Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu maşini de lux; prejudiciul- 1,5 milioane lei

Şase persoane sunt cercetate într-un dosar de înşelăciune cu maşini de lux, trei dintre ele fiind reţinute în urma unor percheziţii efectuate în Capitală şi judeţele Ilfov şi Călăraşi de poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Furturi de Autovehicule.Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de către Poliţia Capitalei, în acest dosar au fost puse în executare trei mandate de percheziţie domiciliară şi mai multe mandate de aducere, cercetările vizând infracţiunile de înşelăciune, fals intelectual, falsificarea de instrumente oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată."Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada februarie - mai 2024, şase bănuiţi ar fi indus în eroare persoanele vătămate - firme de închiriere a autovehiculelor, prin folosirea de acte de identitate false, cu scopul de a intra în posesia unor autoturisme de lux şi a le valorifica fără drept, prin amanetare sau vânzare către cumpărători de bună credinţă, folosind documente falsificate, obţinând astfel un folos patrimonial injust. Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de lei", arată sursa citată.În urma descinderilor au fost ridicate mijloace materiale de probă, iar trei bărbaţi şi trei femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani, au fost duşi la audieri.Trei persoane au fost reţinute, faţă de un bărbat de 30 de ani fiind dispusă măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile, iar două femei de 21, respectiv 26 de ani fiind puse sub control judiciar."Facem precizarea că toate cele 5 autovehicule au fost găsite, astfel fiind recuperat întreg prejudiciul", mai precizează DGPMB.Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Furturi de Autovehicule, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.