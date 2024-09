A apărut al treilea număr al Revistei ”Astralis”, sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști

Editura ASTRALIS anunță apariția Revistei trimestriale de cultură Astralis nr. 3 (23)/iulie - septembrie 2024 (în format tipărit), sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.Director-fondator, redactor-șef – Camelia Pantazi Tudor, Editor-coordonator – Marian Nencescu.În al treilea număr din anul 2024, Revista trimestrială de cultură Astralis cuprinde în cele 136 de pagini un sumar bogat, structurat pe rubrici – creații ale scriitorilor și jurnaliștilor din București, din alte zone ale țării, din Republica Moldova și diaspora.Editorialul, semnat de Marian Nencescu, abordează o temă de actualitate, Legalitate și moralitate în presă.Camelia Pantazi Tudor propune spre lectură un interviu realizat cu jurnalistul Ștefan R. Apostol, iar Catia Maxim un dialog cu Doinița Marin, director al Școlii 3 BufteaRubrica ESEU cuprinde texte referitoare la operele scriitorilor: Lucian Blaga și Marin Preda (Ana Dobre), George Bacovia (Mihaela Roșu Bînă), Gellu Naum (Mihaela I. Rădulescu).La Rubrica PROZĂ publică autorii: Cleopatra Luca, Rodica Bretin, Ecaterina Chifu, Marina Costa, Mihaela-Mariana Cazimirovici, Issabela Cotelin, Simina Dobrin, Marius Mărăcinescu, Gabriela Stanciu Păsărin, Bianca Timșa Stoicescu, Doru Vișteanu.Paginile de POEZIE sunt realizate de: Evelyne Maria Croitoru, Elena Armenescu, Boris Marian Mehr, Roxana Procopiescu, Mihai Merticaru, Ada Nemescu, Costică Dogaru, Andreea Cristea, Mariana David , Mihaela-Mariana Cazimirovici, Iulian Barbu, Elena Ciaușu, Cornelia Șuhan, Nicu Doftoreanu, Dican Elena, Marius Mărăcinescu, Iuliana Dinu (la subrubrica Teatru scurt în versuri pentru copii).Magda Băcescu și Ștefan R. Apostol realizează o rubrică nouă - TEATRU POETIC, în acest prim număr, o adaptare după volumul „Ninge în amintiri” – de Costică Dogaru (Editura Astralis, 2024).În cadrul rubricii CĂRȚI PRIVITE ÎN OCHI sunt publicate cronici și comentarii literare ale autorilor: Ana Dobre – referitor la volumul „Ninge în amintiri”, de Costică Dogaru, Catia Maxim – despre volumul de eseuri „Specific și diversitate. Lecturi filosofice”, de Marian Nencescu; Mihaela I. Rădulescu – despre volumul de versuri ai vreme să vorbim?, al Anei-Maria Păunescu, Mihai Antonescu – despre romanul „Povestea Tribului Or (Basm pentru oameni Mari)” al lui Geo Naum; Cleopatra Luca –„Magia aventurii Astralis”, de Camelia Pantazi Tudor; Marina Costa - „Grecii Constanței vechi”, de Constantin Cheramidoglu; Iulian Cătălui – romanul-jurnal Viața e frumoasă, de Sergiu Popovici; Lucian Gruia – „În ordine alfabetică”, de Ileana Beluşica; Geo Călugăru – „Taxiul amintirilor”, de Octav Lica; Nicu Doftoreanu – volumul de versuri „Măsura Valsului fără Sfârșit”, de Ovidiu Curea; Gheorghe Țiclete – „Cuvinte în mozaic”, de Cleopatra Luca.La rubrica UNIVERSALIS vă invităm să citiți articolele: Timp, creaţie, memorie în romanul lui Marcel Proust sau despre o nouă poetică a romanului secolului XX – de Mihaela Roșu Bînă și Personalități complexe ale culturii din perioada dinastiei chineze Song – de Camelia Pantazi Tudor.La rubrica ROMÂNI DE PESTE PRUT semnează: Mihai Cimpoi, Nicolae Rusu, Alexandru Doga, Efim Tarlapan, Vlad Zbârciog.Rubrica SĂ NU-I UITĂM cuprinde un articol scris de Elena Armenescu, în memoria tânărului poet Ronald Gasparic, iar Geo Călugăru semnează un text In memorian George Peagu. Sunt cuprinse și creații ale regretaților jurnaliști Beatrice Kiseleff și Victor Mușat (Nicolae Trandafir).Marian Nencescu propune spre lectură, la rubrica FILOSOFIE, eseul N. Bagdasar și „fenomenul românesc” în filosofie.La ISTORIE, Alexandru-Grigore Pisoschi scrie despre Divizia 20 Infanterie Română și Generalul de brigadă Corneliu Serghievici, Andrei Breabăn despre Ștefan cel Mare și Sfânt, iar Camelia Pantazi Tudor vă invită să citiți un articol privind Educația, mentalitatea, emanciparea femeilor în România secolului al XIX-lea.La DIASPORA LITERAR-CULTURALĂ sunt cuprinse creații ale Veronicăi Pavel Lerner (Canada) – Demnitatea și principiile lui N. Steinhardt, Elenei Mitru (SUA), Ultimul „Pașaport” – Pașaportul vieții și un text al lui Ben Todică (Australia), despre… Omul natural e normal.În cadrul rubricii CĂLĂTOR PRIN LUMEA ARTELOR, Camelia Pantazi Tudor propune o incursiune prin universul artistic al pictorului Dumitru Nicolae Chilia, Virgil Borcan invită la Expoziția „Alchimia imaginarului” a pictorului Gabriel Stan, prof. Găină Dorel ne face cunoștință cu un pictor foarte tânăr și talentat, Andrei Pennazio, iar Ștefan R. Apostol ne introduce în lumea filmului The Ministry of Ungentlemanly Warfare.Rubrica EVENIMENTE CULTURALE cuprinde articolele: A treia ediție din anul 2024 a Salonului Literar Astralis – 3 iulie 2024, de Camelia Pantazi Tudor; Bucureștiul văzut prin ochii unui jurnalist cultural (eveniment cultural având ca temă de dezbatere volumele Catiei Maxim), de Marian Nencescu, Mirajul luminilor (expoziție fotografică la Salina Slănic Prahova), de Maria Mânzală și Expoziția fotografică „Ochii Brașovului | un alt Brassaï” – de Dan Străuți.Camelia Pantazi Tudor - membru al UZPR / Filiala Presa Culturală