Casele distruse de inundații vor fi reparate cu bani din fondul de urgență, a decis Guvernul

Ministrul Mircea Fechet și premierul Marcel Ciolacu s-au deplasat astăzi la Slobozia Conachi, în judeţul Galaţi, zonă afectată puternic de inundațiile din ultimele ore.„Încă de ieri după amiază am convocat, la MMAP, un Comitet Ministerial pentru Situatii de Urgență ca urmare a informațiilor comunicate de specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie și de cei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, pentru bazinele hidrografice #Prut și #Bârlad, dar si pentru bazinul hidrografic #Siret. Așteptam precipitații intense pe areale foarte restrânse, lucru care s-a și confirmat. Vreau să subliniez că, în contextul schimbărilor climatice, cu astfel de fenomene ne vom mai întâlni din ce în ce mai des și la o intensitate din ce în ce mai mare. Este un lucru pe care nu îl putem evita. Statistic vorbind, astfel de fenomene, cu o asemenea intensitate, nu ar fi trebuit să se întâmple decât o dată la 100 de ani, după măsurătorile pe care le avem. Iată, însă, că și în 2007 și în 2013, dar și anul acesta, aici, la Slobozia Conachi, au avut loc inundații, ceea ce ne obligă să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să redimensionăm și să refacem în totalitate modul în care reacționăm la astfel de situații, deoarece asemenea inundații nu pot fi evitate - când avem în 24 de ore 225 l/mp, așa cum am avut la Amzacea, în județul Constanța, și la fel cum am avut și aici, mai mult decât în 2013 când, în 24 de ore au fost peste 200 l/mp.Inundațiile nu pot fi evitate, dar este adevărat, putem limita pagubele pe care le pot provoca și putem eficientiza modul în care intervenim. În primul rând am vrut să aflu dacă oamenii au fost avertizați azi noapte, prin sistemul RO-ALERT, și toți mi-au confirmat că, în jurul orei 12 noaptea, au primit, pe telefon, o avertizare hidrologică și au știut că urmează să se întâmple ceva grav”, a declarat Mircea Fechet.Ministrul a transmis condoleanțe familiilor care i-au pierdut pe cei dragi ca urmare a acestor inundații.Reamintim că s-a produs și o viitură de proporții care a lovit județul Galați. Peste 5.000 de gospodării din 12 localități au fost afectate, patru oameni au murit, iar alți 252 au fost evacuați.Echipele ANAR Apele Române sunt la fața locului și intervin cu utilaje și materiale pentru limitarea efectelor inundațiilor.Guvernul României a decis alocarea de bani din fondul de urgență pentru repararea drumurilor și a caselor distruse de inundații.