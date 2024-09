Concediu transformat într-un coșmar pentru turiştii de pe litoral. "Am strâns bani tot anul"

Turiștii care au ales litoralul românesc pentru acest weekend nu au avut parte de vacanța la care sperau, din cauza vremii nefavorabile. Județul Constanța a fost sub Cod Roșu de ploi torențiale, transformând o escapadă de relaxare într-un adevărat coșmar.Turiștii care au ales să-și petreacă vacanța la final de vară pe litoralul românesc au fost întâmpinați de o vreme deloc plăcută. În locul zilelor însorite și călduroase la care sperau, aceștia au avut parte de o răcire bruscă a temperaturilor și de zile ploioase. Deja este cunoscut faptul că o mare parte din turiștii care aleg să viziteze litoralul românesc la sfârșit de vară, început de toamnă, fac economii tot anul pentru a sta măcar o săptămână la mare.„Am strâns bani tot anul pentru această vacanță și am fost loviți din plin de ghinion. Am plătit cazarea, transportul, toate acestea pentru ce, să stăm la cazare. Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost un coșmar, furtuna părea că nu se mai termină, tuna într-una, a fost groaznic. Copiii mei au rămas traumatizați. Nici măcar la cazare nu am fost în siguranță. Nici nu aveam unde să plecăm, mașinile au fost pur și simplu înghițite de apă. Camera noastră s-a transformat într-o piscină”, a povestit un turist pe rețelele sociale.Sâmbătă dimineață, întreg litoralul românesc a fost afectat de precipitații intense, care au dus la inundații și daune considerabile. Mașinile distruse, străzile acoperite de apă și casele inundate au fost doar câteva dintre consecințe. În timpul nopții de vineri spre sâmbătă, peste 500 de apeluri au fost făcute la 112 pentru a solicita ajutor.Ce spune Silviu Coșa despre situația inundațiilorÎn scurt timp, pe rețelele de socializare au apărut sute de fotografii și videoclipuri postate de turiști și localnici, șocați de furtuna puternică ce a lovit litoralul. Mulți turiști au încărcat pe TikTok filmări în care prezentau starea camerelor și pensiunilor în care erau cazați, apa inundând beciurile și urcând până în camere. Oamenii s-au trezit în mijlocul nopții cu apa până la genunchi. De asemenea, mașinile lor au suferit daune semnificative, mai ales în Mangalia, unde s-a înregistrat o cantitate record de precipitații de 225,9 l/mp.Furtuna puternică ce a dus la precipitații record în Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului se datorează unui ciclon alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării.„Vă rog să vă uitați în camera mea. M-am trezit cu apa care mi-a ajuns aproape până la cap. Foarte frumos în Vama Veche, nu mai venim. În viața mea nu am văzut o așa furtună ”, a spus o altă turistă pe TikTok.Prefectul județului Constanța, Silviu Iulian Coșa, a prezentat situația inundațiilor din zona de sud a litoralului. În zonele afectate se află peste 30 de utilaje, iar cei de la ISU sunt, de asemenea, prezenți.„Sunt peste 30 de utilaje în zonă, de la ISU, pompieri, care extrag în momentul de față apa din case, din subsoluri de hoteluri, spații comerciale”, a spus prefectul.El a precizat că, printr-o Hotărâre a Comitetului Judeţean de Situaţii de Urgenţă, au fost alocate 30 de paturi cu cazarmament care au fost transportate deja în zona afectată. Despre problemele cu alimentarea cu energie electrică, prefectul a subliniat că încă de sâmbătă după-amiază erau unele semnalate în anumite localități, în jur de 150, dar acestea au scăzut între timp.”Nu există probleme majore în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică”, a completat, în cursul zilei de duminică, Silviu Coşa.Reprezentanții Apelor Române Dobrogea-Litoral erau și ieri pe teren și acordau sprijin nemijlocit, inclusiv cu utilaje (Techirghiol, Tuzla, Valu lui Traian), acolo unde este nevoie, pentru normalizarea situației. Plajele distruse puternic din stațiunile Saturn, Venus și Vama Veche vor fi refăcute în cel mai scurt timp.De asemenea, în ultimele două zile au fost înregistrate noi cantități record de precipitații: Mangalia- 225,9 l/mp, Cerchezu - 83 l/mp, Tuzla - 118 l/mp, 23 August- 145 l/mp, Constanța- 53,3 l/mp, Ciocârlia- 40 l/mp.