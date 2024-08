"Doamna Dana" scăpase de sărăcie cu drogul "Super Mario", vândut tinerilor prin Vama Veche

De la un control de rutină s-a ajuns la descinderi



Dana Marijuana a fost oprită joi, 22 august, în jurul orei 02.25, de către polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Rutieră din Constanța. Aceasta a fost trasă pe dreapta pentru un control de rutină. Testată apoi cu aparatul drug-test, artista a ieșit pozitivă. Înainte să se urce la volan ar fi consumat mai multe substanțe interzise, cum ar fi amfetamină și canabis.



Vineri, 23 august, Dana Marijuana și alți doi suspecți cercetați de DIICOT într-un dosar de trafic de droguri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Constanța.



Potrivit datelor transmise de IPJ Constanța, persoanele în cauză au fost depistate, în noaptea de 21/22 august, de către un echipaj de poliție rutieră, iar la controlul efectuat au fost descoperite și ridicate aproximativ 100 de grame de canabis.







„Ulterior, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Constanţa, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate 100 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), cantităţi de amfetamină (drog de mare risc), ketamină (drog de risc), 21 de comprimate ce urmează a fi analizate, precum şi alte mijloace de probă”, a mai informat IPJ Constanța printr-un comunicat de presă.



Operațiunea „Doamna Dana”



Autoritățile au descoperit un drog extrem de periculos, vândut sub formă de pastilă, distribuit de o rețea coordonată de fosta artistă Dana Marijuana. Drogul, denumit „Super Mario”, era comercializat inclusiv către tineri, iar rețeaua, cunoscută sub numele de „Doamna Dana”, a fost destructurată de forțele de ordine. Cei care doreau să achiziționeze aceste pastile erau nevoiți să se deplaseze la un container situat în Vama Veche, locul unde fosta cântăreață își desfășura activitatea ilegală de mai multă vreme. Un cod special, „Doamna Dana”, era folosit de „clienți” pentru a avea acces la droguri. Pastila „Super Mario”, având forma chipului unui personaj popular din jocuri și desene animate, a fost identificată de experții antidrog ca fiind extrem de periculoasă, datorită concentrației foarte mari de substanță activă, având efecte letale. Dana Coteanu nu vorbea la telefon și distribuia drogurile doar în container tocmai pentru a nu fi observată sau bănuită de către cineva. Substanțele vândute aveau culori vibrante, care reușeau să atragă vizual: albastru, roz și portocaliu.



„Acest personaj Super Mario este foarte cunoscut în rândul adolescenților. Da, este vorba despre o rețea din care făcea parte vedeta care vindea nu mai puțin de șase tipuri de droguri. Aceste comprimate provoacă dependență rapidă, dau senzația de putere pe moment. La instalarea dependenței lucrurile sunt grave, riscul este major. Un comprimat de ecstasy de consum pe piața neagră din România se vinde undeva între 50 și 80 de lei”, a declarat Cătălin Țone, expert antidrog pentru postul de televiziune Antena 3 CNN.







Fiecare pastilă de acest gen conține de patru ori mai multă substanță activă decât o doză standard de drog, fiind astfel foarte periculos și capabil să provoace moartea în urma consumului. Fenomenul pastilelor este unul foarte răspândit în rândul tinerilor, ei neștiind că pericolul la care se expun este unul enorm.





În urmă cu opt ani, Dana Marijuana, sau Dana Coteanu (44 de ani), declara pentru Click: „Trăiesc din 600 de lei lunar pe care îi primesc pentru că sunt bolnavă pe fond psihic. Sunt divorțată și așa am să rămân. Am două fetițe, una la școală și una la grădiniță, mă descurc cu banii, mă ajută tatăl Alessiei. Am și bonă pentru fetița cea mică. Marți am fost la Credidam și le-am spus că sunt pensionară. Sunt o persoană de care nu ați avut grijă!”. Divorțată de Sebastian, după o relație cu năbădăi, Dana Marijuana este mama a două fete: Elena (11 ani) și Alessia (19 ani).