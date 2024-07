Polițist de frontieră, prins beat și drogat la volan. Explicația tatălui său: „A băut ca să își scadă glicemia”

Un nou caz pune pe jar Poliția Română. Este vorba despre comisarul-șef Emil Bodnăraș, în vârstă de 39 de ani, polițist de frontieră în cadrul Gărzii de Coastă, care a fost prins beat și drogat la volan, în apropierea localităţii Tuzla, după cum au transmis oamenii legii care au preluat cazul.Un polițist, fiul unui om de afaceri influent, a fost prins băut și drogat la volan. Incidentul a avut loc vineri seara, după ce martorii au sesizat la 112 că o mașină se deplasează haotic în trafic. Ulterior, omul legii și-a sunat prietenii să vină să-l ia de acolo, însă între timp poliția a ajuns la fața locului.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, potrivit anchetatorilor, el a fost testat cu aparatul Drug-Test, care a indicat prezența substanțelor interzise, mai exact amfetamină. Ofițerul de la Garda de Coastă a fost prins în zona localităţii Tuzla.Polițiștii l-au condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge și a prezenței substanțelor interzise. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, acesta este comisar şef şi se numeşte Emil Bodnăraș, polițist de frontieră în cadrul Gărzii de Coastă Mangalia. Tatăl său, în vârstă de 67 de ani, este un cunoscut și influent om de afaceri din Constanța, deținător al unui complex hotelier în stațiunea Venus și al unei universități particulare neacreditate de stat.Explicaţiile tatălui sunt halucinante!Referitor la acest caz, explicațiile comportamentului polițistului sunt însă halucinante. Tatăl polițistului susține că fiul său a băut vodkă pentru a-și scădea glicemia. Totuși, testarea pentru alcoolemie a indicat un nivel de 1,71 mg/l în aerul expirat. Pe lângă aceasta, șoferul a fost testat și pentru consumul de droguri, rezultatul fiind pozitiv pentru amfetamină, conform polițiștilor.Pentru acest rezultat, tatăl polițistului are o altă explicație: fiul său ia un medicament pentru diabet, care ar fi dus la rezultat pozitiv la drug-test. Cu toate acestea, circumstanțele rămân controversate, iar explicațiile nu schimbă gravitatea situației.Garda de Coastă se delimitează de comportamentul poliţistuluiPolițistul a rămas fără permis și a fost transportat la spital pentru analize suplimentare. În prezent, pe numele său a fost deschis un dosar penal.Conducerea Gărzii de Coastă a inițiat verificări urgente și un control intern pentru a analiza comportamentul ofițerului, acum cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor. În plus, a transmis că se delimitează de astfel de comportamente."Referitor la evenimentul rutier în care a fost implicat un lucrător din cadrul Gărzii de Coastă, precizăm faptul că cercetările sunt efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Conducerea Gărzii de Coastă are ca deziderat funcționarea sistemului doar cu polițiști integri, profesioniști și se delimitează ferm de orice comportament sau acțiune necorespunzătoare care nu este în concordanță cu statutul polițistului. Totodată, s-a dispus efectuarea de verificări, în regim de urgență, cu privire la evenimentul în cauză și cercetarea prealabilă a lucrătorului. Gardă de Coastă susține activ toate activitățile specifice procedurilor penale pentru deservirea intereselor justiției", au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă din Constanța.