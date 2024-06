Recomandări din cel de-al doilea număr al revistei ”Astralis”, publicație girată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

Editura ASTRALIS anunță apariția Revistei trimestriale de cultură Astralis nr. 2 (22)/aprilie - iunie 2024, sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.Aflată în șaselea an al existenței în peisajul jurnalistic românesc, Revista trimestrială de cultură Astralis (Editura Astralis), al cărei director-fondator, redactor-șef este Camelia Pantazi Tudor, cuprinde în al doilea număr al anului 2024 un sumar bogat, ca de fiecare dată, structurat pe rubricile deja consacrate. 136 pagini, 51 autori - din București, alte zone ale țării, din Republica Moldova și diaspora.Editorialul, deosebit de atractiv, despre Presa și educația sau de la armonie, la „spirala tăcerii”, este semnat de Marian Nencescu, editor coordonator.Totodată, în acest număr, Marian Nencescu vă propune spre lectură un interviu realizat cu maestrul Valentin Tănase. Cititorii se vor putea delecta cu încă două interviuri: Camelia Pantazi Tudor în dialog cu Mihai Maxim și Catia Maxim în dialog cu Oana Anca Mihaela Glasu.Rubrica ESEU cuprinde texte referitoare la operele scriitorilor: Mihai Eminescu și Mircea Eliade (Ana Dobre), Camil Petrescu (Mihaela Roșu Bînă), Magda Isanos (Mihaela I. Rădulescu), Mihail Grămescu, la 10 ani de la plecarea dintre noi (Cătălin Badea-Gheracostea), Eusebiu Ștefănescu (Geo Călugăru).La Rubrica PROZĂ publică autorii: Cleopatra Luca, Rodica Bretin, Marina Costa, Ecaterina Chifu, Issabela Cotelin, Daniel Ernestina, Mihaela-Mariana Cazimirovici, Bianca Timșa Stoicescu, Geo Călugăru, Doru Vișteanu.Paginile de POEZIE sunt realizate de: Elena Armenescu, Evelyne Maria Croitoru, Boris Marian Mehr, Roxana Procopiescu, Mihai Merticaru, Ada Nemescu, Maria Petrescu, Costică Dogaru, Crina Decusară Bocșan, Mihaela-Mariana Cazimirovici, Andreea Cristea, Florea Marin, Eugenia Duță, Adrian Damșescu, Nicu Doftoreanu, Iuliana Dinu (la subrubrica Teatru scurt în versuri pentru copii ).În cadrul rubricii CĂRȚI PRIVITE ÎN OCHI sunt publicate cronici și comentarii literare ale autorilor: Ana Dobre – referitor la volumul „Magia aventurii Astralis”, de Camelia Pantazi Tudor; Șerban Cionoff – despre volumul de eseuri „Specific și diversitate. Lecturi filosofice” – de Marian Nencescu; Lucian Gruia – despre „Savoarea lecturii şi a cuvântului rostit”, de Nicolae Rusu; Mihaela I. Rădulescu – romanul „Dora. Dincolo de surâs”, de Elena Armenescu; Mihai Antonescu – despre microromanul „Prietenul meu, avocatul”, de Ovidiu Onisei; Cleopatra Luca – volumul de poezie „Ninge în amintiri”, de Costică Dogaru; Eugenia Duță – „Văzutele Nevăzutului”, de Ioan Rațiu; Maria Petrescu – despre „Din stejar, stejar răsare”, de Geo Călugăru; Ada Nemescu – „Ghid pentru sănătatea ta. Terapii alternative”, de Costel Ifrim; Maria Mânzală, despre volumul de proză „Pleoapele amurgului”, autor Elena Radu; Nicu Doftoreanu – „Prin franjuri de lumină” și „ În umbra timpului ”, de Cleopatra Luca.La rubrica UNIVERSALIS vă invităm să citiți articolele: „Ficţiune în interiorul ficţiunii. Vesna Goldsworthy, Monsieur Karenin”, de Mihaela Roşu Bînă și poezii de Arslan Bayir (traducere Ramona Kama).La rubrica ROMÂNI DE PESTE PRUT semnează: Nicolae Rusu, Marcela Mardare, Vlad Zbârciog, Galina Furdui .Rubrica SĂ NU-I UITĂM cuprinde creații ale regretaților scriitori: Mihail Grămescu și Beatrice Kiseleff, cu o scurtă prezentare realizată de scriitorul Cătălin Badea-Gheracostea a activității acesteia, plecată dintre noi în luna aprilie a acestuia an.Marian Nencescu propune spre lectură, la rubrica FILOSOFIE, eseul „Supraviețuirea prin filosofie. Ion Petrovici și optimismul metafizic”, iar la ISTORIE, Alexandru-Grigore Pisoschi scrie despre „Regimentul 4 Roșiori ,,Regina Maria” .La DIASPORA LITERAR-CULTURALĂ sunt cuprinse creații ale Veronicăi Pavel Lerner (Canada) – „N. Steinhardt – O lecție despre roman”, Elenei Mitru (SUA), Florentinei Lăcrămioara Slădariu (Anglia) și un text al lui Ben Todică (Australia), despre… amintiri din Timișoara. .În cadrul rubricii CĂLĂTOR PRIN LUMEA ARTELOR, Camelia Pantazi Tudor vă propune o călătorie prin Brașov, Ștefan R. Apostol, o incursiune prin universul lui Frank Herbet și vizionarea filmului Dune: Part Two, iar Marina Costa vă invită la teatru - „Cineva care să mă strige”, de Anastasia Voulgari, cu Daniela Moldovan.Rubrica EVENIMENTE CULTURALE cuprinde articolele: „Filiala Presa Culturală: Miza pe tineri”, de Cleopatra Luca; „O nouă ediție a Salonului Literar Astralis – 3 aprilie 2024”, de Camelia Pantazi Tudor; „Ziua mondială a poeziei la Muzeul Casa Romanței din Târgoviște”, de Emilia Dănescu; „Un eveniment de suflet și simțire” (Ziua revistei Curtea de la Argeș) - de Crina Decusară Bocșan; „Parfum de epocă”, expoziție temporară la Muzeul Casa Mureșenilor Brașov - de Dan Străuți; „Editura Astralis la Bookfest 2024”, de Camelia Pantazi Tudor.Camelia Pantazi Tudor - membru al UZPR / Filiala Presa Culturală