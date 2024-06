Cartea săptămânii. ”Palatul ascuns”, de Dinah Jefferies

Pe scurt, cartea este descrisă de edituri astfel: o insulă plină de secrete, o fugă și o promisiune...1925. Pe insula Malta, printre zidurile vechi de culoarea mierii, străini fugari se ascund în zonele întunecate și oricine poate face rost de o nouă identitate. Rosalie fuge din Paris pentru a lucra ca dansatoare în cluburile boeme din adâncul străzilor întortocheate.1944. Fugind de brutalitatea războiului din Franța, Florence se confruntă cu o viață nouă. Dar mama sa înstrăinată are o rugăminte disperată: să‑i găsească sora dispărută cu ani în urmă.Trădări și secrete, minciuni și tăceri între surori. O ultimă scrisoare de la Rosalie este singurul indiciu pe care Florence îl are la îndemână. Războiul este o barieră de neclintit, iar timpul se scurge...Dinah Jefferies s‑a născut în Malaysia, în 1948, iar la opt ani s‑a mutat în Anglia. De‑a lungul timpului, a călătorit mult și a rămas foarte atașată de cultura sud‑asiatică. A studiat literatura engleză la Birmingham College of Art și apoi la University of Ulster. În anul 2013 i s‑a publicat primul roman, Despărțirea noastră (Nemira, 2021; The Separation), căruia i‑au urmat bestsellerurile Soția plantatorului de ceai (Nemira, 2017; The Tea Planter’s Wife, 2015), Fiica negustorului de mătase (Nemira, 2018; The Silk Merchant’s Daughter, 2016), Înainte de ploi (Nemira, 2018; Before the Rains, 2017), Văduva de safir (Nemira, 2020; The Sapphire Widow, 2018), Sora dispărută (Nemira, 2021; The Missing Sister, 2019), Contesa din Toscana (Nemira, 2020; The Tuscan Contessa, 2020), Fiicele războiului (Nemira, 2022; Daughters of War, 2021). Cărțile ei au fost traduse în peste 30 de limbi.