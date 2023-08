Actorul și regizorul Mihai Mălaimare se retrage din viața artistică

Este oficial, maestrul Mihai Mălaimare se retrage din teatru. Anunțul a fost făcut în podcastul ALTCEVA. El va susține ultimele spectacole de la Teatrul Masca – pe care l-a înființat în 1990, împreună cu regizoarea Anca Florea, pe 26 și 27 august.







Reprezentațiile vor avea loc pe Calea Victoriei de la ora 19:00, în cadrul evenimentului „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă Urbană”. Spectacolul ACTORUL, un one man show, pe un text de Mircea Dinescu, reprezintă declarația de dragoste a actorului pentru teatru, cu gustul dulce și amar al scenei.







„ACTORUL meu se întoarce pentru ultima dată pentru că îmi era dor de scenă, așa cum o știam eu, așa cum am învățat eu să o iubesc”.







Mihai Mălaimare sărbătorește pe scenă și împlinirea vârstei de 73 de ani, pe 27 august, alături de aniversarea a 50 de ani de teatru și 33 de ani de Masca.







Actorul a povestit la podcastul ALTCEVA că provine dintr-o familie longevivă, cu părinți care au trecut de 90 de ani, și că speră că mai are „vreo 20 de ani” pentru a-și trăi viața în afara scenei, alături de cei dragi.







„Dacă se respectă, și am luat cum trebuie genele (n.r. familiei), mai am vreo 20 de ani și-a venit vremea să trăiesc și pentru mine. Mi-e dor de copiii mei pe care nu i-am văzut crescând, pentru că eu făceam în fiecare weekend naveta la Botoșani să alerg pe câmpii p-acolo să le fac festivaluri. Mi-e dor de nepoatele mele pe care nu le-am văzut patru ani, mi-e dor de asta mică pe care mi-a făcut-o Ștefan, care are șase luni și pe care o văd încă nepermis, nepermis de rar. Mi-e dor de roșiile mele, care cu care aș vrea să am mai mult timp de vorbă. Mă doare sufletul că văd că peste grădina mea de zarzavat s-au ridicat buruienile și nu pot să-mi-alung din cap imaginea grădinii mele năpădită de buruieni, care se suprapune peste imaginea țării mele năpădite (n.r. de buruieni). Mie mi-e dor să mă plimb. M-am plimbat cu soția mea de curând, la Noaptea Muzeelor. Și mergând cu ceaiul ăla pe mână, în sfârșit ne uităm și noi pe sus, vedeam ce minune de oraș e Bucureștiul ăsta, cât de tulburător, de mizerabil este.”, i-a povestit actorul lui Adrian Artene.







Mihai Mălaimare, un actor și un regizor cu o carieră impresionantă







Mihai Mălaimare s-a născut pe 27 august 1950 în Botoșani, unde a urmat şcoala primară şi liceul. În 1969 a fost admis la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale Bucureşti (secţia actorie), pe care l-a terminat în 1973, ca şef de promoţie.







După absolvire alege Teatrul Naţional Bucureşti, unde a jucat, între anii 1973-1990, în piese precum: ”Richard al III-lea” sau ”A XII-a noapte” de Shakespeare, ”Cyrano de Bergerac” de E. Rostand ori ”Fata din Andros” de Terențiu. Tot la Teatrul Naţional Bucureşti avea să semneze regia spectacolului ”Mantaua” de Gogol, precum şi scenariul şi regia spectacolelor ”Clovnii” şi ”Actorul”.







Cunoscutul actor este, de altfel, doctor în Istoria teatrului. În 1981 a beneficiat de o bursă de studii la Şcoala de teatru ”Jacques Lecoq” din Paris, pentru ca, ulterior, să fie profesor la IATC, secţia actorie, între anii 1984-1989. Mihai Mălaimare a predat, de asemenea, în străinătate, la Şcoala de Teatru Pygmalion din Viena (pantomimă) şi la Gallaudet University (Washington, SUA), în calitate de profesor invitat (arta şi cultura românească).