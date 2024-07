Admisă cu 10 la Facultatea de Medicină. "Îmi ştiu potenţialul şi vreau să îl aplic la maxim"

Potrivit rectorului instituţiei de învăţământ superior, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, în urma examenului de admitere, 160 tineri au fost admişi la forma de învăţământ fără taxă, iar 23 la cu taxă, ultima medie fiind 8,90. De asemenea, au existat 27 de contestaţii, toate respinse. Proaspeţii studenţi au avut la dispoziţie şi ziua de joi, 25 iulie, pentru a se înmatricula, aceasta fiind, practic, prima rundă de înmatriculări. „Dacă nu se înmatriculează toţi admişii, se continuă procesul, până la ocuparea tuturor locurilor”, a subliniat rectorul.





Cum am menţionat deja, universitatea de la malul mării se poate lăuda cu o tânără care a fost admisă cu media 10 la Medicină. Anamaria Cuţov, absolventă a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, este dovada clară că, pentru a reuși în viață, este nevoie nu doar de multă muncă, ci mai ales de perseverență și determinare. Săptămâna aceasta, după ani la rând în care în judeţul nostru nu a mai existat vreun student admis la Facultatea de Medicină cu 10, ea a demonstrat că acest lucru este posibil şi, cu siguranţă, voinţa ei, visurile ei măreţe pot inspira şi alţi tineri din generaţia sa.











Cum a ajuns la această performanţă? Ne-a spus chiar ea, în interviul pe care l-a acordat exclusiv reporterilor Cuget Liber-Antena 3 Constanţa. „Subiectele au fost de dificultate medie, accesibile, din punctul meu de vedere. Eu mă pregătesc intens din clasa a XI-a la biologie şi la fizică. Iniţial, începusem să învăţ la chimie, dar m-am răzgândit pe parcurs. De ce am ales Medicina? Când eram mică, aveam imunitatea foarte scăzută şi răceam destul de des, mă îmbolnăveam, fiind nevoită să merg tot timpul la spital. Am fost mult timp internată, iar toate aceste experienţe au contribuit în luarea acestei decizii. Mama a încercat să mă determine să aleg profesia ei, de practician în insolvenţă, dar eu am vrut cu totul altceva. În primul rând, am vrut să dau admitere la Medicină, pentru că sunt foarte pasionată de anatomia corpului uman. În clasa a VIII-a am vizitat Facultatea de Medicină, care m-a atras în mod deosebit, și, din acel moment, am simţit că este meseria care mi s-ar potrivi, pentru că îmi place să-i ajut mereu pe cei din jur. Ce urmează mai departe? Mi-ar plăcea să fiu medic chirurg, pentru că este o specializare foarte grea. Nu vreau să merg pe o ramură mai uşoară, pentru că îmi ştiu potenţialul şi vreau să îl aplic la maxim. Întrucât am dat şi Bacalaureatul francez, mi-ar plăcea să fac rezidenţiatul în Franţa, dar să mă întorc, apoi, în ţară, cu bagajul de cunoştinţe acumulat acolo, pentru a profesa în România”, ne-a declarat Anamaria Cuțov.





Peste 600 de tineri din Constanţa, dar şi din alte judeţe ale ţării au susţinut, zilele trecute, cel mai important examen din viaţa lor. Toate acestea în condiţiile în care Medicina este una dintre cele mai lungi şi grele facultăţi, în cadrul căreia se studiază chimie generală, biofizică, anatomie, materii serioase la care trebuie să se înveţe zilnic, timp de ore-n şir. Şi poate greutatea nu constă în cât de dificilă este materia, ci în numărul mare de pagini de învăţat şi în numărul mare de termeni noi ce trebuie cunoscuţi.