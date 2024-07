Constanța universitară. Noutăți în oferta scoasă la concursul de admitere 2024

„În acest an, oferta educațională include trei programe noi de master, la care înscrierile se pot realiza începând cu sesiunea din luna iulie. La Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie vor fi disponibile 30 de locuri la programul Tehnologii și materiale avansate pentru sisteme energetice neconvenționale / Advanced Materials and Technologies for Unconventional Energy Systems predat în limba engleză. La Facultatea de Psihologie și Științele Educației absolvenții de licență pot alege între două noi programe: Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă, cu 65 de locuri disponibile, și Consilierea și managementul serviciilor de asistență socială, cu 75 de locuri. Totodată, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, la Facultatea de Medicină vor fi scoase la concurs 20 de locuri la programul nou de master Fizioterapie și reabilitare funcțională”, precizează rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu.





În 11 facultăți admiterea se face pe baza concursului de dosare, iar în alte cinci prin examen de admitere. Este vorba despre Facultatea de Arte, unde admiterea se realizează în baza susținerii unor probe vocaționale și practice, în funcție de programul de studii ales, în timp ce la Facultatea de Educație Fizică și Sport candidații vor susține probe sportive, în funcție de programul de studii pentru care optează. Pentru admiterea la Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie și Facultatea de Farmacie candidații vor susține examene scrise, care se vor desfășura în format fizic.







Pentru absolvenții care aleg viața pe mare...





Și la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” debutează tot astăzi, 8 iulie calendarul admiterii, cu depunerea online a dosarelor candidaților, etapă care se încheie pe 21 iulie. Pe 22 iulie se vor afișa rezultatele provizorii.





Pentru studii universitare de licență (patru ani) la secția civilă au fost scoase la concurs câte cinci locuri fără plată la următoarele specializări: electromecanică navală (67 locuri cu taxă), electromecanică - ingineri electrică (37 locuri cu taxă), ingineri și management nacal și portuar (47 locuri cu taxă), respectiv nouă locuri fără taxă la navigație și transport maritim și fluvial (81 locuri cu taxă).





Spre deosebire de anterioarele calendare, la Universitatea Maritimă din Constanța perioada de înscriere la sesiunea de admitere studii universitare de licență debutează joi, 11 iulie, și se încheie pe 18 iulie. Pe 19 iulie are loc concursul de dosare, iar pe 26 iulie vor fi afișate rezultatele finale ale admiterii.





Universitatea „Ovidius” din Constanța începe de astăzi, 8 iulie 2024, sesiunea de vară a concursului de admitere pentru programele de licență și de master din cadrul celor 16 facultăți și al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și scoate la concurs 5.260 de locuri la cele 80 de programe de studii universitare de licență și 3.055 de locuri pentru 63 de programe universitare de master.