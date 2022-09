Admitere la Universitatea Spiru Haret până pe 30 septembrie!

Drept şi Management sunt cele două programe de Licenţă ce se regăsesc în oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice Constanţa de la Universitatea Spiru Haret!

Până la data de 30 septembrie, centrul universitar de la Constanţa al Universităţii Spiru Haret scoate la concurs un număr de 150 de locuri pentru programul de licenţă DREPT şi 100 de locuri pentru programul de MANAGEMENT, pentru anul universitar 2022-2023.







Noţiunea de Drept are multiple înţelesuri şi reprezintă un domeniu atât de vast şi greu de caracterizat printr-o singură trăsătură. Se poate considera că Dreptul are un rol primordial şi totodată vital într-o societate. Viitorii studenţi din domeniul Dreptului pot activa ca magistraţi (judecători sau procurori), avocaţi, notari, executori judecătoreşti, cercetători, cadre didactice etc.

Managementul este acţiunea sau grupul de angajaţi care sunt responsabili cu dirijarea, gestionarea şi coordonarea unei anumite companii, organizaţii sau instituţii. Absolvenţii programelor universitare din domeniul Management pot deveni consultanţi în management, manager proiect, manager marketing, manager de proiect în parteneriat public-privat etc.







De ce să vii la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice Constanţa a Universităţii Spiru Haret?













Universitatea Spiru Haret este prima universitate particulară din România, cu o tradiţie de 31 de ani, instituţie de învăţământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. În cadrul Universităţii Spiru Haret, funcţionează 11 facultăţi cu 27 de programe de Licenţă şi 23 de programe de Masterat. Universitatea funcţionează prin intermediul celor cinci centre universitare din Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova şi Câmpulung Muscel.

Printre numeroasele facilităţi ale universităţii, se numără şi platforma Blackboard, legitimaţia ISIC, parteneriate pentru stagiile de practică cu companii locale şi internaţionale, programe de internship, centru de consiliere şi orientare în carieră, baze sportive moderne, spaţii generoase de curs şi laboratoare dotate cu echipamentele necesare. În cadrul universităţii, sunt cadre didactice calificate şi cele mai noi metode de predare-învăţare.







Pentru că Facultatea noastră este parte integrantă a primei Universităţi din România care a obţinut din partea Comisiei Europene logo-ul EXCELENŢA RESURSELOR UMANE ÎN CERCETARE; avem programe de studiu cu grad mare de relevanţă practică, rezultat al unor colaborări continue dintre Universitate şi mediul de afaceri, promovăm relaţii de parteneriat cu studenţii, asigurate de o comunicare eficientă şi o colaborare permanentă cu cadrele didactice. Oferim o modalitate de evaluare la cele mai înalte standarde bazată pe modul în care studenţii reuşesc să aplice informaţiile teoretice dobândite în cadrul unor studii de caz, proiecte, teme de cercetare etc., încurajăm participarea în proiecte finanţate din fonduri europene prin stimularea financiară a studenţilor.







Admiterea la Universitatea Spiru Haret se face pe baza de dosar şi interviu, iar taxa de înscriere este de 150 lei. Taxa anuală de studii se poate achita în patru rate, iar la înscrieri pot participa absolvenţii cu diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Viitorii studenţi sunt aşteptaţi la sediul din str. Unirii, nr 32-34, Constanţa, de luni până joi, între orele 10:00-12:00 sau 14:00-15:30.

Împreună învăţăm să avem succes!







Date de contact:

l Telefon Informații: 0241.541.490 / 0738.171.232

l Website: https://sjse-ct.spiruharet.ro/

https://admitere.spiruharet.ro/licenta/constanta

https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat/constanta

l E-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

l Facebook: https://www.facebook.com/FacultateaDeStiinteJuridiceConstanta

l Instagram: fac.st.jur.economice.constanta