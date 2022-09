Utilizatorii serviciilor de dating sunt pregătiți să-și trăiască viața după reguli noi

Peste 50% dintre persoane fără pereche au spus că sunt pregătite să-și schimbe strategia de căutare a partenerilor.

91% au afirmat că nu mai au nicio preconcepție negativă față de întâlnirile pe internet.

Peste 65% au convingerea că te poți îndrăgosti de cineva fără a întâlniri aceea persoane în carne și oase.

Schimbarea priorităților, accelerarea procesului de întâlniri și dorința de a te vedea cu cealaltă persoană

Noile priorități: interese comune și atașamente emoționale

Dorința de a accelera procesul de dating și dezvoltarea unor relații frumoase

Întâlnirile video accelerează procesul de dating în comparație cu mesajele scrise.

Este mult mai ușor să îți dai seama de caracterul, sinceritatea și intențiile unei persoane atunci când comunici prin video chat.

Comunicarea video te ajută să stabilești o legătură emoțională.

Popularitatea platformelor de video chat random ca Omegle

Pe scurt

Marile servicii de online dating efectuează frecvent studii sociologice pentru a înțelege schimbări în atitudinea utilizatorilor față de formatul de întâlniri pe internet. Compania Bumble a efectuat recent un studiu important iar rezultatele indică clar că lumea a acceptat în totalitate conceptul de întâlniri online și că se mai așteaptă schimbări în această industrie.Din studiu reies următoarele rezultate:Bineînțeles că fenomenul de online dating trece printr-o metamorfoză de mare amploare și suntem siguri că viitorul apropiat va dezvălui multe lucruri neașteptate. Până atunci hai să ne axăm pe schimbările prezente la întâlnirile pe internet.La momentul de față putem observa o schimbare majoră, mai exact faptul că oamenii apreciază mai mult calitatea comunicării pe internet și nu cantitatea. Tendința a început dinaintea pandemiei de coronavirus dar s-a remarcat considerabil după anul 2019. Oamenii s-au săturat de conversații banale iar mesajele de pe rețelele sociale și serviciile de messenger sunt mult mai scurte decât acum 5 ani. Oamenii nu mai încep conversații cu “Bună, ce faci?” doar pentru a se afla în treabă. Acum știm cum să ținem legătura cu ceilalți și fără a le pierde timpul.Unii sunt de părere că conversațiile s-au redus la modul general și chiar așa este. Pe de altă parte însă, comunicarea a devenit mai profundă și mai importantă ca niciodată așa că tu decizi dacă acesta este un lucru bun sau unul rău. În opinia noastră această tendință este cu totul pozitivă. Hai să descoperim și alte schimbări din ultimii ani!Aspectul fizic nu este cea mai importantă latură a unui om. Deși este adevărat, utilizatorii rețelelor de online dating de-abia cum au început să realizeze asta. A evalua pe cineva după o simplă poză este de-a dreptul ridicol, mai ales că multe persoane folosesc filtre sau își editează pozele cu mare creativitate. Mai mult, unii oameni folosesc chiar pozele altora pentru a atrage atenția celorlalți.Aceste motive au făcut ca importanța aspectului fizic să scadă considerabil în industria de online dating. Importanța intereselor și hobby-urilor comune, precum și atașamentul emoțional s-au bucurat de o mare creștere și asta a dus la înființarea multor servicii alternative de întâlniri online, o nișă aparte. Acum poți găsi site-uri de dating pentru orice grup de persoane: vegetarieni, creștini, gameri, pasionați de călătorii, comunitatea LGBT și așa mai departe.Bineînțeles că audiența acestor site-uri este mult mai mică decât cea a platformelor de top, precum Bumble, Tinder, Badoo, etc. Credem însă că e mult mai ușor să-ți găsești sufletul pereche pe aceste rețele și de aceea te sfătuim să le încerci dacă până acum ai folosit doar platformele de top dar fără mare succes. Vei da peste o experiență cu totul diferită.Pe durata pandemiei ne-am bucurat de mult timp liber și chiar am început să-l apreciem mai mult. Utilizatorii de internet nu mai sunt gata să piardă ore în șir glisând fără rost printre poze și mesaje pe aplicațiile de dating. Toată lumea vrea să-și clădească o relație mai repede ceea ce dus la un val de noi opțiuni pe platformele de video chat.Din ce în ce mai multe persoane preferă să comunice prin apeluri video iar motivele principale sunt:Prin creșterea sporită în popularitate a formatului de video dating s-a declanșat un nou val de interes în video chat-urile anonime. Dacă înainte de Covid-19, aceste platforme erau în declin, acum ne bucurăm de o renaștere și o nouă etapă de dezvoltare a acestui format.Primul video chat Omegle (urmat apoi de Chatroulette) a apărut în anul 2009. Platforma s-a bucurat imediat de interesul publicului și așa s-a lansat era video chat-ului. Utilizatorilor le surâdea ideea de a cunoaște persoane noi prin conversații video. Cu toate astea, Omegle a avut și încă are multe dezavantaje cum ar fi serviciul slab de moderare, lipsa filtrelor de căutare și a aplicațiilor mobile cât și aspectul demodat al platformei. Chiar și acum, 13 ani mai târziu, Omegle tot nu dispune de aplicații mobile ci doar de varianta web.Serviciile alternative la Omegle, cum ar fi OmeTV și CooMeet, sunt cu mult superioare când vine vorba de opțiunile și serviciile pe care le oferă.Prin interfața sa minimalistă, OmeTV oferă filtre de căutare după sex și locație, calitate înaltă de moderare, opțiunea de traducere a mesajelor în alte limbi în funcție de locația interlocutorilor, precum și aplicații mobile pentru iPhone și Android.Site-ul omegletv.chat/ro oferă un filtru unic de căutare după sex — un algoritm care conectează doar persoane de sex opus. În plus, femeile care se înregistrează pe site își confirmă identitatea atunci când creează profilul, înlăturând astfel conturile false, publicitare sau ilegale. Mai mult, Omegle TV se bucură și de un serviciu excepțional de moderare, 24 din 24 precum și alte avantaje.Omegle și serviciile alternative s-au bucurat de o creștere în audiență între 30% și 60% în timpul pandemiei. Alte platforme și-au dublat sau triplat audiența și asta spune multe. Datorită interesului sporit cât și competiției dure, multe platforme de video chat s-au axat pe îmbunătățirea serviciilor și implementarea de noi funcționalități pentru a atrage și mai mulți utilizatori — multe dintre ele chiar au reușit.Industria de online dating s-a schimbat în timpul pandemiei mai mult decât în ultimii 5 ani. Circumstanțele noi dictează reguli noi iar platformele de întâlniri trebuie să se adapteze la acestea.Suntem siguri că în viitorul apropiat vor apărea și mai multe servicii de dating alternative, iar formatul de video chat va continua să crească. Alternativele la Omegle sunt într-o creștere rapidă de 3 ani de zile iar utilizatorilor le place place acest format deși nu este deloc nou. Îți recomandăm să le încerci dacă serviciile standard de întâlniri nu au dat rezultatele așteptate sau pur și simplu te plictisesc.