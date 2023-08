Așteptarea a luat sfârșit! Începe Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2023

În acest moment, are loc prima conferință de presă pentru deschiderea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, ediția aniversară-60. La eveniment participă Liana Stanciu și Aurelian Temișan, Laura Stroe, directorul general al Centrului Județean Cultural ,,Theodor Burada", Daniel Klinger, producător general MGSI și Horia Ghibuțiu, ofițer de presă.







Horia Ghibuțiu: "Ne face o plăcere deosebită în a reorganiza acest festival și să vi-i prezint pe cei care sunt alături de noi, Liana Stanciu și Aurelian Temișan, care vor prezenta și serile de festival. Evenimentul este sold out, în acest moment nu se mai vând bilete. De asemenea, aș vrea să reliezez faptul că cel puțin patru televiziuni naționale vor transmite în direct serile festivalului. Este un festival care iese din comun".







Liana Stanciu: "Este inevitabil să nu îmi tremure mâinile când aud ce voci vor urca pe scenă, monștri sacri, și gândindu-mă că eu voi prezenta acest festival! Se cântă din nou muzica anilor '80, '90, iar evenimentul acesta a venit perfect, mănușă! Îmi doresc să nu ne oprim aici, ci să sărbătorim, să strălucim. Se va difuza pe scenă o înregistrare descoperită recent a Mihaelei Runceanu. Este o tradiție pe care, dacă se poate, am putea să o reluăm și noi!"







Daniel Klinger: "Dificultatea acestei producții constă în locație. Au existat plângeri că, de ce festivalul nu are loc la Teatrul de Vară. Pe lângă faptul că nu a fost renovat, are un număr redus de locuri. Este dificil, pentru că trebuie să ne ocupăm de toată organizarea, inclusiv a traficului. Apoi, dimensiunea scenei este o altă problemă. O orchestră mare are nevoie de un spațiu foarte mare. Trebuie să fie o scenă care să primească atât o orchestră, cât și recitaluri ale formațiilor care vor fi prezente. În Piațeta Perla avem spațiul de care este nevoie și putem primi 1820 de oameni. Când aduci pe o scenă aceste nume mari nu ai nicio dificultate. Eu știu care sunt cerințele directorilor de orchestre și, atunci, a fost ușor să organizez lucrurile."