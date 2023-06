Concert caritabil pentru mai multe cauze umanitare, desfășurat la „Oleg Danovski”

Joi, pe 29 iunie, a început a VIII – a ediție a Festivalului de Artă „Marea Neagră”, care se desfășoară cu șase evenimente, în șase zile succesive. În cadrul ediției, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, în această seară, de la ora 19:00, va avea loc un festival caritabil organizat de către Lions Constanța, împreună cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.Festivalul din această seară vine cu o pată de culoare pentru constănțeni, fiind o ocazie de socializare, deschidere la cultură și de a ne bucura de semenii noștri. Reprezentantul Lions Constanța, Valentin Ulmașu, ne-a prezentat mai pe larg evenimentul și principalele cauze pentru care se organizează concertul caritabil. „Toate evenimentele sunt gratuite, accesul este gratuit pentru toată lumea. La fiecare eveniment există o urnă pentru donații în care fiecare oferă cât poate. Festivalul, în sine, este unul caritabil. Încercăm să ajutăm mai multe cauze. Una dintre ele este deplasarea la Festivalul Național a trupei Asociației Nevăzătorilor din Constanța, cei care performează în ultimul moment al evenimentului. Un alt scop este strângerea unor bani prin care să ajutăm la reparația unor instrumente de la Colegiul Național de Arte «Regina Maria», acolo unde se desfășoară evenimentele trei și patru din festival. De asemenea, pregătim o tabără internațională pentru copiii cu diabet. Sunt foarte multe evenimente. Evident, întâi să vedem ce bani reușim să atragem prin acele donații în urna mobilă. Dar, știm foarte bine, că sume se strâng din sponsorizări de la firme. Este prima ediție atât de lungă. Motivul este unul foarte simplu. I-am invitat pe partenerii noștri din Coreea și la invitație au răspuns două entități de acolo. Anume, cei care au făcut spectacolul de aseară și cel de diseară. Formația se numește Hearts of Vision Chamber Orchestra, de la Seul, care are în componență artiști nevăzători. Este, din câte știu eu, singura orchestră din lume care are preponderent nevăzători. Ei învață partitura în alfabetul Braille, o repetă până când o stăpânesc la nivel de profesioniști, după care merg și dau spectacole. Ei merg în toată lumea, sunt invitați, datorită particularității lor. Când am discutat cu ei că am fi onorați să vină, au spus că vin, dar nu numai pentru un spectacol. Atunci, și spectacolul de duminică va fi tot cu ei, la fel și cel de luni. De asemenea, mergem și la Căminul de Persoane Vârstnice din Constanța.Și, dacă vin nevăzători din Coreea de Sud, am zis să-i implicăm și pe nevăzătorii noștri, cu care avem colaborare. Și s-a ajuns la acest format extins de șase zile. Două dintre ele nu sunt pentru public. Masterclass-ul de sâmbătă și spectacolul pentru persoane vârstnice de luni nu sunt deschise publicului. Celelalte patru se desfășoară în patru locații diferite, pentru că am căutat locuri potrivite pentru fiecare eveniment. Partenerii noștri sunt cele patru instituții care ne-au ajutat, însemnând Muzeul de Artă, Teatrul de Operă «Oleg Danovski», Colegiul de Arte «Regina Maria», Căminul pentru Persoane Vârstnice din Constanța și Centrul Cultural Teodor Burada, care ne-a ajutat să obținem sala de la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret «Jean Constantin» Constanța”, a declarat reprezentantul Lions, Valentin Ulmașu.