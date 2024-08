Atelier de performance și scriere dramatică pentru adolescenți în cadrul SEAS 2024

Înscrierile se fac printr-un email cu subiectul „Vreau să mă înscriu la atelierul de teatru” trimis la adresa [email protected] . Mesajul trebuie să conțină datele de contact ale adolescentului.

Atelierul, care se va desfășura la Grădina de Vară Tomis, este alcătuit din trei sesiuni, a câte patru ore, pe durata a trei zile, este deschis pentru 10 adolescenți cu vârste cuprinse între 15-19 ani și se va încheia tot cu un performance (în ultima zi de atelier) în care vor fi implicați toți participanții.





Cei doi regizori coordonatori propun o serie de exerciții de scriere dramatică și tehnici din aria artelor performative live (teatru, muzică, dans etc.) urmărind inițierea și familiarizarea adolescenților cu arta performance-ului contemporan. Metode folosite: Scriere dramatică pornind de la documentarea subiectelor din realitatea imediată (metoda Nicoletei Esinencu, Teatrul Spălătorie), Realtime composition (metodă dezvoltată de regizorul polonez Wojtek Ziemilski), Task Based Theatre (metodă dezvoltată de grupul de artiști germani She She Pop).





Spectacolul cu titlul „URA! și alte animale” va fi prezentat de către adolescenți din Târgu Neamț la începutul atelierului, acesta fiind un indiciu cu privire la tema principală ce va fi explorată, și anume aceea a hate-ului și a discursurilor extremiste din societatea zilelor noastre, pornind de la cultura contemporană dominată de narativele din social media. Spectacolul este o creație colectivă și îi are în distribuție pe Ada Ciorcârlan, Dări Tămăslăcaru, Eli Dediu, Mira Ichim, Silvia Urzică, Lucian Apetrei și Paul Timofte.





Într-o junglă fantastică din ce în ce mai polarizată, animalele încep să se lovească de valul rece al ideilor extreme ca într-un feed de social media. Pinguina, Lupul, Bufnița, Șoricelul, Capra de curte și Cârtița caută soluții și remedii împotriva urii, fiind puse, fără a fi prevenite, în fața unei întrebări bazate pe un calcul matematic absurd: ce aduce fiecare junglei?! Spectacolul seamănă a fabulă contemporană care tratează într-o cheie comică extremele discursive ale zilelor noastre.





Teatrul de Stat Constanța invită tinerii liceeni din oraș să se înscrie la Atelierul de performance și scriere dramatică pentru adolescenți, care începe vineri, 23 august, în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului SEAS 2024. Atelierul este susținut de regizorii Irina Slate și Daniel Chirilă și este bazat pe metodologia dezvoltată prin lucrul cu adolescenții de la Centrul CEVA din Târgu Neamț, în cadrul platformei culturale Frilensăr. Participarea este gratuită.