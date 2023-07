Autorulota ZU aduce la Mamaia Radio Aventura

Timp de două săptămâni, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma de la ZU, Vlad Drăgulin și Tea au mutat radioul în Autorulota ZU și au pornit în călătoria care străbate țara. Radio Aventura 2023, cea mai spectaculoasă și inedită experiență radio, a făcut toată România să danseze pe Muzica Aia!Vineri, 21 iulie, live în Mamaia, mix-ul dintre Muzica Aia by DJ Razz, beat-urile lui PUYA și boostul de energie al Radio Aventurii fac cocktail-ul perfect pentru o vară de neuitat!Pe lista celor cinci aventurieri de la ZU s-au găsit 10 orașe, peste 3.000 de kilometri, zeci de amintiri de colecționat și mii de oameni ZU de îmbrățișat. Radio ZU e un radio născut din întâlnirea oamenilor cu alți oameni. Din întâlnirile reale.De aceea, la final de Radio Aventura 2023, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma de la ZU, Vlad Drăgulin și Tea te invită la un party cum numai Radio ZU știe să facă! #MuzicaAia, LIVE la malul mării. Ești pregătit pentru cea mai tare experiență, marca Radio ZU? Hai cu noi pe 21 iulie în Mamaia, la Glamour By The Sea, într-o aventură a hit-urilor ce o să te țină treaz până la răsărit! Asta-i RADIOAVENTURA! Turul României cu Autorulota ZU. Biletele sunt disponibile pe bilete.radiozu.ro, iabilet.ro și în rețeaua iabilet.