Avertismentul avocatului Cătălin Filișan: ”Astăzi este foarte ușor să devii din cool penal”

În contextul în care actualele generații sunt supuse unor riscuri majore, cu prea multe necunoscute, dar mai ales datorită interesului manifestat de cei peste 3.500 de elevi ai municipiului Constanța participanți la prima ediție a proiectului „Fii avocat în școala ta”, luni, 31 octombrie, Baroul Avocaților Constanța, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a lansat cea de-a doua ediție, care vine cu o noutate, în sensul extinderii cursurilor și în mediul rural.O echipă formată din 34 de avocați, inclusiv colegi tineri, care nu au participat la prima ediție a proiectului „Fii avocat în școala ta!” și-au exprimat intenția de a se alătura la această a doua ediție.Temele din acest an școlar au fost revizuite și updatate în Departamentul de educație juridică de la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România, astfel încât elevii să primească noi informații cu caracter juridic, bineînțeles într-un limbaj accesibil lor.Inspectorul școlar general, prof. Sorin Mihai, a mărturisit că întâlnirea de anul trecut, cu avocat Teodora Calipetre, a deschis un drum de care era uimit. „Impresionant pentru noi a fost faptul că avocați de anvergură pentru județul Constanța și-au dorit să aibă activitate de voluntariat în unitățile de învățământ, pentru că știm ce înseamnă ca dumnealor să-și rupă din timp, știm ce înseamnă să vii în zona de voluntariat. Faptul că a existat acest interes, să vină în clase și să ia legătura cu elevii noștri, nu a fost decât un câștig enorm”, a precizat prof. Mihai.Decanul Baroului Constanța, avocat Cătălin Filișan, și-a exprimat convingerea că cel mai important este să fie asigurată prevenția, făcând referire la un fenomen care are din ce în ce mai mulți adepți, și anume consumul de droguri sau consumul de substanțe de mare risc. „Este important ca acești tineri să cunoască riscurile la care se supun din punct de vedere al răspunderii penale. Pentru că, din practica mea, am constatat că tinerii ajunși în fața legii nu cunosc la ce riscuri se expun. Nu cunosc faptul că orice contact cu drogurile, indiferent de cantitate sau de tipul drogurilor, implică un risc major de a-ți pierde libertatea. Am mai constatat că există la tineri acea dorință de a arăta colegilor faptul că toate se aseamănă cu ce transmite mediul online, cu ceea ce văd în filme, iar atunci când intră în contact cu organele de urmărire penală șocul este extrem de dur. Atunci realizează că pleacă din sediul DIICOT cu cătușele la mâini și nu-și vor mai vedea părinții o lungă perioadă de timp. Am văzut tineri care și-au distrus viața pentru că au dorit să aibă un comportament precum cel din mediul online, să fie și ei cool. La vârsta tinerilor de astăzi este foarte ușor să devii din cool penal”, a semnalat avocat Cătălin Filișan.La cea de-a doua ediție a proiectului „Fii avocat în școala ta!” vor fi abordate noi teme, care au fost expuse de avocat Teodora Calipetre.