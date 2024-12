Bilanțul celei mai mari universități constănțene relevă un 2024 spectaculos

Începând din acest an, în premieră națională, UOC este una dintre cele cinci universități din România care școlarizează studenți în sistem dual universitar. Astfel, 92 de studenți din cadrul a trei programe de studii își desfășoară partea aplicativă a activității exclusiv la operatorii economici. Alături de aceștia, 236 de elevi din nouă licee din cadrul consorțiului regional „Tehno-Dobrogea” sunt înmatriculați la învățământ dual.











Referitor la progresele înregistrate în domeniul digitalizării și informatizării, Universitatea Ovidius din Constanța este lider la nivel regional și național, prin intermediul proiectelor câștigate și aflate în implementare, care conectează în mod direct mediul academic cu cel economic și administrativ.





În anul 2024, prin Centrul de Inovare Digitală, UOC a oferit soluții pentru 124 de instituții, școli și IMM-uri, în zona de analiză de date cu ajutorul inteligenței artificiale, strângere și depunere de acte automatizată, analiză de date în turism, recepții digitale cu asistent virtual și tururi virtuale personalizate.





Totodată, începând cu luna septembrie 2024, Universitatea „Ovidius” din Constanța a devenit Autoritate Regională de Digitalizare în județul Constanța și are în lucru un proiect pentru mari operatori din domeniul energiei, transporturilor și portuar, cu scopul de a le furniza acestora servicii de testare a vulnerabilității la atacuri cibernetice.





În ceea ce privește proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare, în anul 2024, UOC a atras în total peste 10 milioane de euro, din Programul Regional Sud-Est, destinați construcției a două clădiri noi, cu o suprafață de peste 5000 mp, având spații de învățământ pentru cel puțin 2000 de studenți din domeniile IT&C, inginerie, transport naval, turism, agroalimentar și biotehnologii.











În perioada imediat următoare, va fi demarată licitația pentru construcția campusului pentru învățământul dual preuniversitar și universitar „Ovidius Engineering Hub” din cadrul Proiectului CRESC, ce include cămine, cantină și spații de învățământ, având o valoare de peste 76 milioane de lei.





De asemenea, prin intermediul unei finanțări de peste 1,4 milioane de euro, obținută în cadrul proiectului MoreAdaptBSB, va fi amenajat parcul tematic integrat al UOC – University Park. Acestor finanțări li se adaugă 5 milioane de euro, atrași prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), pentru trei proiecte în domeniul stagiilor de practică pentru studenți.





Un alt aspect deosebit de important pentru rezultatele obținute de Universitatea „Ovidius” din Constanța în anul 2024 este câștigarea, prin competiție, a statutului de „Universitate Europeană”, în calitate de membră a Consorțiului European ARTEMIS (Alliance for Regional Transition, Equality, Mobility, Inclusion and Sustainability), alături de: Université Clermont Auvergne (UCA), Clermont-Ferrand, Franța (coordonator al consorțiului), Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH), Regensburg, Germania, University of Applied Sciences (VIVES), Bruges, Belgia, Panepistimio Ioanninon (UoI), Ioannina, Grecia, Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), Tallinn, Estonia; Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen, Norvegia și Università degli Studi di Perugia (Unipg), Italia.





Includerea UOC în Consorțiul ARTEMIS deschide noi oportunități de dezvoltare și colaborare pentru reprezentanții mediului socio-economic local și regional cu agenți economici, autorități publice locale și regionale și ONG-uri din Europa, care sprijină universitățile din cadrul consorțiului.





Prezentările din cadrul evenimentului au fost structurate tematic și au vizat învățământul dual, digitalizarea și informatizarea, infrastructura didactică și de cercetare și statutul de „Universitate Europeană” dobândit de Universitatea Ovidius din Constanța.