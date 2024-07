Cadrele didactice nu se pot muta la alte şcoli în primul an de la titularizare

Ministrul Educației, Ligia Deca a precizat că, dacă un cadru didactic s-a titularizat pe un post într-o școală, în primul an nu se poate transfera la o altă unitate de învăţământ. Aceasta a făcut referire la metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025, în contextul în care, în decembrie 2023, ministerul a anunțat că profesorii care se titularizează în vara 2024 vor fi obligați să predea în școala în care au luat postul cel puțin un an școlar.Ligia Deca a declarat că au existat situații în care profesorii care luau un post titularizabil aveau posibilitatea să se transfere între 1 septembrie și până să înceapă cursurile anului școlar, iar „școala se afla în situația în care nu avea învățător să intre la clasă în prima zi de școală”. Ea a dat următorul exemplu: „În anii trecuţi, la 1 septembrie, teoretic, preluau postul, după care exista posibilitatea ca ei să se transfere şi făceau acest lucru. În zilele acelea între 1 septembrie, până la începutul cursurilor, acești profesori, mai ales unii dintre ei, care erau profesori de învățământ primar, adică învățători, plecau şi școala se afla în situația în care nu avea învățător să intre la clasă în prima zi de școală. De aici modificarea în metodologia cu mișcarea personalului didactic ca, dacă te-ai titularizat pe un post într-o școală, în primul an nu te poți transfera, rămâi acolo, în așa fel încât școala să poată avea o predictibilitate pe resursa umană cu care începe anul școlar”.