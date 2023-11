Cadrele didactice sunt duse „cu zăhărelul”? Liderii sindicali, în eterne negocieri și nimic concret

La finalul întâlnirii de vineri, 24 noiembrie, singurul care a oferit declarații pentru publicația online edupedu.ro a fost Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret: „Azi am discutat la guvern, s-a stabilit să continuăm cu reprezentanții Ministerului Educației și Ministerului Finanțelor să facem calculele bugetare și urmează să se ia decizia înainte de legea bugetului 2024. Deci acolo va trebui să apară și creșterile salariale“, a precizat liderul uneia din cele două mari federații sindicale care îi reprezintă pe profesorii din învățământul preuniversitar.Am încercat să-l contactăm și noi telefonic, în repetate rânduri, pe Simion Hăncescu, liderul celeilalte federații sindicale, dar în zadar. Cum tot la fel fără răspuns am rămas și de la liderul local Mitică Iosif. Și până la urmă ce să mai declare, din moment ce se vede cu ochiul liber că profesorii sunt „duși cu zăhărelul”? Și când spunem aceasta ne referim la cele mai recente declarații ale ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, și ale premierului Marcel Ciolacu.La briefingul de după ședința de Guvern de joi, 23 noiembrie, întrebat de un reporter dacă a fost o greșeală atunci când au mărit salariile profesorilor, pentru că acum sunt și alte categorii profesionale care ies în stradă și toată lumea cere salarii mai mari, ministrul Finanțelor Marcel Boloş a răspuns: „Nu, n-a fost deloc o greșeală. Profesorii trebuie remunerați la nivelul corespunzător al activității pe care o desfășoară și al responsabilității pe care o au în educația tinerei generații. Sunt convins și mi-aș dori să avem resursele necesare pentru ca să fie salarii comparabile cu cele din Uniunea Europeană. Este investiția noastră în viitor. Educația înseamnă investiție în viitor și, pe măsură ce vom avea mai mulți bani la buget, suntem deschiși să alocăm cât mai multe resurse pentru acest mare serviciu public pe care îl are România. Oricum, bugetul educației pentru anul 2024 rămâne unul centrat pe investiții. Au cea mai mare componentă de investiții pentru ceea ce înseamnă educația, peste 12 miliarde de lei, și bugetul crește considerabil. Este cea mai mare creștere de buget, pe care o avem propusă pentru anul 2024, 161% față de alocarea pe care am avut-o față de 2023, dar, repet, este o alocare consistentă pentru investițiile care se derulează în educație din Planul Național de Redresare și Reziliență și politica de coeziune”.Tot joi, 23 noiembrie, dar seara, la Europa FM, în cadrul emisiunii „Piața Victoriei”, realizatoarea Ioana Ene Dogioiu l-a întrebat pe premierul Marcel Ciolacu „Și cu profesorii cum faceți? Că de la 1 ianuarie trebuia să fie o creștere de 50% din creșterea prevăzută de noua grilă de salarizare din Legea Salarizării”.Iată ce a răspuns Marcel Ciolacu: „Profesorii au avut o creștere aprobată în avans de 25% care atunci când s-a pus în aplicare s-a dovedit a fi de aproape 30%. Ca și efort bugetar, nominal, vorbesc. Cifrele nu au cum să mintă. Mâine (vineri, 24 noiembrie – n.r.), la ora 10:00, am iar întâlnire cu liderii. Nu vom avea o lege a salarizării pusă în aplicare pe anul viitor. Vom avea discuțiile astfel încât până la legea salarizării să acoperim cât mai mult din acești 50%”.Reamintim că în preambulul OUG 57/12 iunie 2023 se precizează că „noua lege a salarizării va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public, iar creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1.01.2024 fiind de 50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării”.Dar cine mai crede în zicala „Unde-i lege nu-i tocmeală!” se înșală amarnic! Cert este că profesorii se simt trădați, dacă nu chiar batjocoriți de niște lideri sindicali care au făcut „pact cu diavolul” și au suspendat greva de două săptămâni.