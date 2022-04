Care sunt trupele participante la prima ediție MAY, BE ROCK

Prima ediție a festivalului MAY, BE ROCK vrea să facă o infuzie de rock în perioada 29 aprilie - 1 mai în Costinești, așa cum se obișnuia odată. Locația White Horse, așa-zisul "ultim bastion" al rockerilor din stațiune, găzduiește scena pentru invitații unul și unul.Astă-seară, de la ora 18, vor concerta Subcarpați, Cred că sunt extraterestru, Roadkill Soda și Spitalul de Urgență.Sâmbătă, 30 aprilie, este rândul trupelor Cargo, Bosquito, Roa, Masterpiece (care va aduce un tribut Metallica) și Awake the Demons.Duminică, 1 mai, vor încheia prima ediție Alternosfera, Comapct Paul Ciuci, Troopr și Auzzgang.Prețul unui bilet este de 70 lei/zi.