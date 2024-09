Cartea săptămânii – "Tatuatorul de la Auschwitz", de Heather Morris

Apărut în ianuarie 2018, „Tatuatorul de la Auschwitz” (The Tattooist of Auschwitz; Humanitas Fiction, 2018, 2019, 2022, 2024) cunoaște un mare succes internațional, fiind publicat în peste 50 de țări și vândut în peste 13 milioane de exemplare în întreaga lume. I s-au acordat numeroase premii, printre care: Premiul pentru cel mai bun roman istoric din 2018 (Polonia), Prémio Livro do Ano Bertrand 2018 (Portugalia), Wordery Book of the Year 2018, Nielsen Gold Bestseller Award 2019 și Specsavers Book of the Year 2019 (Marea Britanie), Eason’s Book of the Year 2018 (Irlanda), Small Publishers’ Adult Book of the Year 2018 (Australia) și Apple Book of the Year 2018 (SUA).







În 2024, SkyShowtime lansează o miniserie de șase episoade pe baza romanului, în regia lui Tali Shalom-Ezer.





Scriitoarea Heather Morris s-a născut la Te Awamutu, în Noua Zeelandă. Și-a început studiile universitare la Canterbury University, în 1986, iar după ce s-a mutat în Australia le-a finalizat la Monash University, în 1991. În 1996 s-a înscris la un curs pentru scenariști profesioniști la Australian College of Journalism. A urmat apoi mai multe workshop­uri și seminare de scenaristică, atât în Australia, cât și în SUA.