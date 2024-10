Cartea săptămânii. "Umbrele care ne despart", de Tricia Levenseller

„Umbrele care ne despart” spune povestea captivantă de dragoste dintre doi Viperini. Alessandra s-a săturat să fie ignorată și are un plan pentru a obține puterea dorită. Nimeni nu știe cât de puternic este cu adevărat Regele Umbrelor. Unii susțin că le poate comanda umbrelor care se învârt în jurul lui să-i îndeplinească orice poruncă. Alții afirmă că ele îi vorbesc, șoptindu-i gândurile dușmanilor săi. Asta n-o împiedică pe Alessandra, conștientă de propria valoare, să facă tot ce îi stă în putință să obțină coroana.



Însă nu este singura care încearcă să-l ucidă pe rege. Pe măsură ce au loc tot mai multe tentative de asasinare, Alessandra se trezește luptând să-l țină în viață, suficient cât el să o încoroneze regina lui - străduindu-se, în tot acest timp, să nu-și piardă inima. Până la urmă, cine ar fi mai potrivită pentru Regele Umbrelor, dacă nu o regină vicleană și parșivă?





Tricia Levenseller este autoarea duologiei „Daughter of the Pirate Kingsi”, a romanelor „Warrior of the Wild”, „Umbrele care ne despart” și „Blade of Secrets”. Scrie romane cu intrigi axate îndeosebi pe romantism și dragoste. A crescut într-un oraș mic în Oregon, iar acum locuiește lângă Munții Stâncoși cu câinele ei Rosy, care o cam face pe șefa. Are o diplomă în litere și editare și este încântată că nu mai trebuie să citească vreodată un manual. Când nu citește sau scrie, Triciei îi place să facă puzzle-uri, să joace volei și să se uite la seriale în timp ce mănâncă floricele cu unt din belșug.