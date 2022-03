Ce știu despre război, la doar 10 ani, elevii Școlii 18. "Prea mulți oameni trebuie să trăiască cu frică"

Întrucât una dintre întrebările lor a fost legată de instrumentele folosite într-o documentare, jurnalistul le-a oferit posibilitatea de a folosi un reportofon cu ajutorul căruia micuții din bănci au înregistrat impresii despre experiența lor din școala online.





Cea mai mare dezamăgire a unui copil de 10 ani trecut în învățământul online a fost că nu se mai putea întâlni și juca cu colegii, dar și că „doamna nu se mai auzea uneori, pentru că se întrerupea conexiunea și se deconecta laptopul”. Iată ce au mai răspuns:



„Îmi place mai mult la școală pentru că văd mai bine la tablă și putem vorbi direct cu doamna învățătoare”.



„Pentru că mie îmi place să ies la tablă și înțeleg mai bine ce explică doamna”.



„Nu-mi plăcea online pentru că trebuia să stau două-trei ore pe un scaun și doar să mă uit la laptop, iar la un moment dat mă dureau ochii”.



„În online m-am simțit ca-ntr-o închisoare”.



„Mie îmi plac foarte mult istoria și geografia, iar orele online nu erau așa interesante”.



„Spre deosebire de colegi, mie mi-a plăcut online pentru că nu trebuia să mă trezesc devreme și puteam să mă conectez cu 5 minute înainte să înceapă ora”.



„În școala online nu am interacționat cu alți oameni în afară de mama mea și fratele din casă”.



„Chiar dacă nu mi-a plăcut școala online, implementarea ei i-a ajutat pe copiii care erau bolnavi și nu puteau să vină la școală și pierdeau lecții”.



Și pentru că experiența de intervievat nu presupune nicio vârstă, în final, micii interlocutori au răspuns la întrebarea „Ce știți voi despre războiul dintre Rusia și Ucraina?”.





„Războiul acesta este foarte rău, pentru că oameni nevinovați fug din țara lor natală!”.



„Războiul a început din cauză că America s-a dus să apere Ucraina și Rusia s-a simțit amenințată”.



„Dacă NATO va intra în Ucraina va trebui să intrăm toți în război și nu are sens”. (a aflat de la fratele pasionat de istorie).



„Eu știu că în războiul acesta toți au de pierdut, deoarece nu ajută pe nimeni cu nimic”.



„O grămadă de copii se despart de tații lor și mulți copii nu înțeleg ce se întâmplă, fiind mai mici, și de ce părinții lor îi lasă și ei pleacă cu mamele de acolo. Este dureros să-ți lași un membru din familie”.



„Mie mi se pare foarte nedrept acest război, în care oameni nevinovați și copii mor din cauza președintelui Rusiei. Iar România este o țară mai loială și îi primește” (i-a auzit pe bunici discutând).



„Dacă intră la noi în țară putem muri și noi, copiii, și singurul vinovat este Vladimir Putin”…



…„Care a murit în 2015 și acum este sosia lui”.



„Eu zic că toate astea sunt teorii ale conspirației… că sunt clone. Dacă chiar existau chestiile astea și celebritățile mureau acum mulți ani, toată lumea ar fi știut. Nu poți să ții secret ceva atât de important. Eu am o părere foarte proastă despre acest război în care oameni nevinovați își pierd viața și casele și nimeni de pe teritoriul Rusiei nu se gândește la asta”.



„Prea mulți oameni trebuie să trăiască cu frică și să se ascundă în buncăre, iar unii dintre ei să lupte pentru țara lor și în această luptă să moară. Putin nu se gândește că oamenii plâng după cei care au murit și asta sună a maniac”.



„Eu, la un moment dat, am auzit la radio că Ucraina vrea să intre în NATO și Rusiei nu-i place asta, pentru că nu vrea să aibă NATO lângă granița ei. Ucraina a fost o parte din Rusia, care acum vrea înapoi teritoriul. Și dacă intră în NATO nu și-l mai poate lua înapoi”.



„Din ce știu, sub Marea Neagră sunt niște bombe atomice, pe care Rusia le vrea înapoi” (știe de pe un canal pe youtube).



Dincolo de inocentele răspunsuri ale micuților din bănci, trebuie remarcată, din nou, inițiativa cancelariei Școlii „Jean Bart” pentru a oferi elevilor săi deschiderea către noi orizonturi, care se adaugă achiziției de cunoștințe pe „buchea cărții”.





Un redactor „Cuget Liber” a răspuns acestei inițiative, vorbindu-le elevilor clasei a IV-a A (învățător prof. Alina Keusch Ivașcu) despre provocările întâmpinate și drumul parcurs în cariera de jurnalist, dar și de a satisface curiozități de o candoare cum numai un copil de 10 ani poate fi capabil.