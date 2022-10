CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ a dat startul înscrierilor elevilor. Opt școli constănțene vor găzdui cursuri, pe discipline

Conform planului de școlarizare aprobat de Ministerul Educației, profesorii Centrului Județean de Excelență din Constanța vor antrena pentru performanță elevii la următoarele discipline: Limba și literatura română clasele V - VIII; Limba română (Lingvistică) clasele V-VIII; Limba engleză clasele VII – VIII (nivel minim B1+ B2); Matematică clasele V- VIII; Fizică clasele VI-VII; Limba și literatura română clasele IX-XI; Limba engleză clasele IX – XII (nivel minim a IX-a - B2+; a X-a-a XI-a- C1; a XII-a – C2); Matematică clasele IX - X; Fizică clasele IX – X; Chimie clasele X-XI; Biologie clasele IX-XI; Geografie clasele IX – XI.Cursurile se vor desfășura în diferite zile din cursul săptămânii sau/și sâmbăta, în mai multe unități școlare din Constanța și, dacă există mai mulți elevi doritori, în Mangalia, Năvodari, cu condiția să existe profesori care să poată susține cursurile în aceste localități.Școlile partenere, până la acest moment, care vor găzdui cursurile Centrului Județean de Excelență sunt: Școala Gimnazială Nr. 37, Constanța – disciplinele care nu se regăsesc la școlile de mai jos; Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constanța – limba română, clasa a VI-a; Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța – biologie, clasa a XI-a; Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța – chimie, clasa a XI-a, biologie, clasele a IX-a și a X-a, limba engleză – gimnaziu; Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța – limba română – liceu, limba engleză - liceu; Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța – geografie, clasa a XI-a; Liceul Teoretic „Callatis”, Mangalia – limba română; Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Mangalia – fizică.Lista unităților școlare, gazde ale cursurilor CEX, urmează să fie completată până pe 13.10.2022. De asemenea, va fi anunțată și o propunere de orar al cursurilor.Orarul definitiv va fi stabilit după încheierea selecției.În perioada 11.10.2022 (marți) – 14.10.2022 (vineri), ora 24:00 – are loc reînscrierea elevilor admiși în urma evaluării finale din anul școlar 2021-2022, prin trimiterea fișei de reînscriere (atașată acestui anunț) – în format pdf./jpg. și a unei copii (în format jpg./pdf.) a certificatului de naștere/cărții de identitate la adresa de e-mail: reinscrierecentruexcelentact@gmail.comElevii admiși în urma evaluării finale din anul școlar 2021-2022 care nu vor trimite aceste documente în termenul precizat NU vor mai fi înmatriculați în anul școlar 2022-2023 la Centrul Județean de Excelență, din Constanța.Elevii care au încheiat clasa a VIII-a în anul școlar 2021-2022 nu pot participa la etapa de reînscriere pentru clasa a IX-a, ci vor participa la selecție.În perioada 11.10.2022 (marți) – 17.10.2022 (luni), ora 24:00 – are loc înscrierea elevilor în vederea selecției pentru completarea/constituirea grupelor pe discipline din cadrul Centrului Județean de Excelență, prin trimiterea fișei de înscriere (atașată acestui anunț) – în format pdf./jpg.), a unei copii (în format jpg./pdf.) a certificatului de naștere/cărții de identitate, a unei recomandări, scanate (în format jpg./pdf.), din partea unui profesor care predă disciplina la care elevul dorește să se înscrie/profesor învățământ primar – pentru elevii care au absolvit clasa a IV-a, la adresa de e-mail: inscrierecentruexcelentact2022@gmail.comConstituie un avantaj existența diplomelor obținute la olimpiadele și concursurile cuprinse în calendarul aprobat de Ministerul Educației, etapele naționale, din perioada – 2019 – 2022. Acestea se vor trimite scanate în format pdf./jpg., atașate e-mailului de înscriere în momentul trimiterii documentelor amintite anterior.Înscrierea nu se poate face decât în cadrul aceleiași discipline la care s-au obținut performanțele respective.Elevii aflați la debutul ciclului gimnazial sau liceal (clasele a V-a, a IX-a sau în primul an de studiu la CEX a disciplinei respective) nu pot fi admiși fără a trece prin această etapă.Elevii se pot înscrie la o singură disciplină din oferta Centrului Județean de Excelență.Dacă numărul elevilor ce se vor înscrie la fiecare disciplină depășește numărul locurilor alocate, după ce se scad locurile ocupate de cei care s-au reînscris – unde este cazul – elevii vor susține o testare a nivelului de pregătire cognitivă la disciplina respectivă, după modelul unui subiect de olimpiadă.Testarea cognitivă, dacă este cazul, va avea loc pe data de 22 octombrie 2022, de la ora 9.00, la Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța, pentru toate disciplinele, cu excepția limbii engleze.La limba engleză, se va susține în mod obligatoriu, de către toți elevii care se înscriu, o testare a nivelului de pregătire cognitivă în data de 5 noiembrie 2022, la Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța.În cazul în care apar modificări cu privire la unitatea la care se vor susține testările, elevii vor fi anunțați prin intermediul anunțurilor postate pe Forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la rubrica Centrul Județean de Excelență.