Cum puteți alege, azi, piesa care va reprezenta România la Eurovision 2022

Piesa care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2022 de la Torino, Italia, va fi aleasă dintre Alex Parker & Bastien - "All this love", Andrei Petruş - "Take me", Cream, Minodora şi Diana Bucşa - "România mea", Dora Gaitanovici - "Ana", Gabriel Basco - "One night", Kyrie Mendel - "Hurricane", MO˜ISE - "Guilty", Petra - "Ireligios", Vanu - "Never give up" şi WRS - "Llamame".



Câştigătorul va fi decis de juriul concursului - Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu - şi de telespectatori (prin SMS), punctajul acordat de public având ponderea celui acordat de un jurat, scrie Agerprrs.











Publicul îşi va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03, ...10), prin SMS, la numărul 1200 (tarif: 1,19 euro - TVA inclus), număr valabil în toate reţelele de telefonie mobilă.



De pe acelaşi număr de telefon se poate vota pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare melodie.





Selecţia Naţională Eurovision este organizată de Televiziunea Română, iar în spectacol va susţine un recital artista ucraineană Jamala, câştigătoare a ediţiei din 2016 a competiţiei cântecului european. Jamala, refugiată din infernul dezlănţuit în ţara sa, va interpreta piesa "1944", care a dus Eurovisionul la Kiev.