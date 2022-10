Cursuri de pictură în aer liber pentru cursanţii Centrului „Teodor Burada”

Tabăra de pictură „Kreator Art”, este un proiect care face parte din lista evenimentelor culturale din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor Burada”. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, acesta se referă la desfășurarea unor cursuri de pictură în aer liber. An de an, evenimentul s-a desfășurat la Balcic, Bulgaria, la inițiativa și sub coordonarea prof. Florentin Sîrbu. În 2022, proiectul se va finaliza în acest week-end şi vizează mai multe zone din Dobrogea precum: Histria, Mănăstirea Sf. Andrei, Dervent, Cheile Dobrogei, Cetatea Enisala, Pădurea Babadag, Murighiol, Delta Dunării.Față de edițiile precedente, pe lângă cursanții clasei de pictură, vor participa și cursanții claselor de design vestimentar, precum și cei ai clasei de artă fotografică. Proiectul se desfășoară sub coordonarea Ioanei Călinescu, expert Arte Vizuale, în colaborare cu Lucia Niculescu și Iuliana Pană, experți în cadrul claselor de design vestimentar și artă fotografică. Astfel, în cadrul atelierelor de lucru în aer liber, vor fi realizate schițe în plain air, imprimări pe materiale textile și documentare fotografică sau ședințe foto care vor ilustra activitatea din cadrul proiectului. În ceea ce priveşte locațiile pentru documentare, acestea sunt alese în așa fel încât prin bogăția peisagistică și spirituală, să stârnească imaginația creatoare a cursanților, temele abordate pentru realizarea lucrărilor fiind diferite: peisaje cu ruine ale cetăților, mănăstiri, forme de relief și vegetație, pădure, peisaj acvatic, peisaj tradițional.