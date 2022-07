Dana Rogoz a cucerit publicul de la SEAS, cu interpretarea din spectacolul „Proof”

Timp de o oră și jumătate aproape că nu s-a respirat, piesa (a cărei premieră a avut loc în aprilie 2019 la unteatru) fiind construită ca o adevărată avalanșă de replici între cei patru protagoniști: enigmatica și geniala Catherine (interpretată de Dana Rogoz), sora ei - Claire (Florentina Țilea), la fel de genialul tată-matematician al celor două - Robert (Marian Râlea) și un fost student al tatălui - Hal (Ionuț Vișan).





În timp ce spune povestea lui Catherine, devotata fiică profund marcată de moartea tatălui său, un geniu umbrit de nebunie, „Proof” explorează legăturile dintre geniu și nebunie, tandrețea relațiilor dintre tați și fiice și natura adevărului și a familiei. Frământată de temerea de a nu-l fi moștenit, Catherine este provocată de sora sa și de fostul student să-și înfrunte temerile și emoțiile pe care le-a ascuns multă vreme. Cu acești oameni noi în viața ei, Catherine se luptă să rezolve cea mai mare problemă dintre toate: cât anume din geniul și nebunia tatălui ei va moșteni?





La finalul spectacolului, publicul de la Constanța a răsplătit cu aplauze îndelungate prestația trupei unteatru, dar în special a talentatei și tinerei Dana Rogoz. Ea a mărturisit, pentru „Cuget Liber”, că este un text pe care și l-a dorit foarte mult. „Deși Andrei și Andreea Grosu nu procedează așa în mod normal, eu am venit către ei cu textul de data asta. Îmi căutam ceva, cumva împreună cu Marian (Râlea), pentru că, după atâția ani de jucat în copilărie, să revenim împreună pe scenă, în niște roluri care să ni se potrivească, să ne provoace și să speculeze oarecum și relația pe care noi o avem oricum în afara scenei. Și am mers cu textul către Andrei și Andreea Grosu și lor le-a plăcut, apoi am început lucrul iar ei au văzut în felul lor toată povestea, foarte condensat, intens și foarte încărcat, la virgulă, de emoție textul. Eu nu știu când trece timpul din momentul în care începe spectacolul și în momentul în care s-a terminat. Efectiv nu-mi dau seama, pentru că sunt foarte concentrată acolo. Este una dintre piesele dragi mie, pentru că a constituit reîntâlnirea cu Marian și a fost o provocare din multe puncte de vedere. La început mi se părea că presiunea este foarte mare pe mine, ca să nu-i dezamăgesc nici pe regizori, eu venind cu textul către ei, nici pe Marian, care știam că are așteptări de la mine”, afirma actrița.



Povestea scurtmetrajului autofinanțat



La ora la care citiți aceste rânduri, Dana Rogoz, împreună cu soțul – Radu Dragomir, și cei doi copii - Vlad și Lia - se relaxează în Deltă, alături de fratele Danei, mare pescar. După care se va întoarce în București, unde a filmat un scurtmetraj de curând, pentru care Dana Rogoz a scris scenariul, acum pelicula fiind în faza de montaj.





În urmă cu ceva timp, Dana Rogoz scria pe rețelele de socializare despre povestea bugetului acestui scurtmetraj: „După ce a murit tata, frații mei și cu mine am împărțit la trei banii de pe o garsonieră moștenită de la el. Și precum cei trei purceluși, fratele cel mare a folosit partea lui pentru renovarea unui apartament, mijlociul i-a investit într-un joc pe calculator (fiind game designer), iar eu îi voi investi în acest scurtmetraj. Mi se pare că voi dau un sens acestor bani, că în felul acesta îmi va rămâne mereu ceva de la tata.







Ei reprezintă așadar cea mai mare parte a bugetului, la care se adaugă fonduri proprii, mulți prieteni în echipă și câțiva sponsori care au sărit să mă ajute, pentru ca acest scurtmetraj să existe. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni”.



Rugată să dezvăluie subiectul acestui proiect de suflet, Dana a ocolit răspunsul: „Încă este în proces și îmi este oarecum greu să vorbesc despre el, dar am scris scenariul în urmă cu un an și jumătate. Ideea o aveam de mai-nainte, dar am lăsat-o să se așeze, să nu cumva să nu funcționeze. Încurajată fiind de Radu, soțul meu, care-mi tot spunea «scrie, scrie», eu fiind genul care livra povești, dar neînchegate până la capăt.







După ce l-am adus la forma finală, tot el m-a încurajat cel mai mult, alături și de alți oameni, că e ok viziunea mea. Dar am avut un feeling bun la filmări și mi se pare că se menține și acum, la montaj, pentru că mi-era teamă un pic. Nu sunt genul care să mă supra-extaziez de lucrurile pe care le fac, fiind extrem de critică, dar chiar mi se pare că am luat decizia bună. De altfel, așa am și încheiat filmările, asumată și cu bucurie că DA! a meritat să fac chestia asta, chiar dacă este o încercare de regie”, a concluzionat talentata actriță.





