DOLIU la Muzeul de Istorie Constanţa! A murit fostul director CONSTANTIN CHERA !

Fostul director al Muzeului de Istorie Constanța,Constantin Chera, a încetat din viață.







"Dl. Constantin Chera s-a stins azi in muzeu, lasand in urma multe aminitri, multe descoperiri si, mai ales, oameni care sa-i duca memoria mai departe.



Din pacate, oamenii care au scris istoria, asa cum o invatam noi, nu sunt nemuritori", spun cei care l-au cunoscut.







Pe de altă parte Cristian Cealera a transmis și el un mesaj: Colectivul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță cu durere dispariția fulgerătoare a reputatului specialist Constantin Chera. Lumea arheologică a suferit o ireparabilă pierdere iar de astăzi Dobrogea este mai săracă. "Nea Titi" Chera, cum îi spuneau prietenii și colegii săi a fost un profesionist desăvârșit, un erudit și mai ales un om de o eleganță imposibil de egalat. Și-a dedicat întreaga viață cercetării științifice iar implacabilul sfârșit l-a surprins exact în instituția pe care a iubit-o cu atâta pasiune și pe care a servit-o timp de aproape cinci decenii.







"Sunt impietrit de durere! Am avut in Constantin Chera un sprijin neconditionat in toate proiectele mele de la Muzeul Carsium si cetate. Si nu a fost putin lucru! Am avut o legatura profesionala si prieteneasca bazata pe sinceritate si respect. Titi Chera a fost un exemplu pentru toate generatiile din muzeul constantean, - si nu numai, din acest punct de vedere. Lasa in arheologia romaneasca un gol greu de ocupat prin abnegatie, tenacitate, daruire, altruism, originalitate si un mic dram de romantism si spirit novator....Dumnezeu sa-l aiba in paza Lui", a transmis arheologul Constantin Nicolae, de la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța.







"Am aflat cu tristeţe de trecerea la cele veşnice a cunoscutului arheolog şi specialist în istoria veche Constantin Chera. Prin dispariţia sa, Constanţa a pierdut un extraordinar om al cetăţii, iar lumea ştiinţifică o personalitate marcantă.



Sincere condoleanţe familiei!, a transmis profesorul Florin Stan.