Două licee constănțene, decorate pentru reducerea abandonului și creșterea promovabilității la examene

Această decorație este acordată „în semn de apreciere şi recunoștință pentru contribuția dascălilor la dezvoltarea României prin educație, pentru profesionalismul și dăruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a școlii în viața elevului, dar și a comunității, preocupându-se de continua îmbunătățire a actului educațional”.





Având convingerea că sunt numeroși constănțenii interesați, am dorit să aflăm de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța care au fost meritele pentru care aceste două instituții de învățământ constănțene au fost propuse să fie decorate de președintele României. Din păcate, până la închiderea ediției nu am primit un răspuns din partea ISJ.













100% promovabilitate… și nu prea



Cum la fel nu am putut să o contactăm pe prof. Mituța Borcan, directorul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” din Mihai Viteazul.

Prezentă la festivitatea de decernare a ordinului, prof. Natalia Dumitriu, directorul Liceului Teoretic ”Emil Racoviță” din Techirghiol, a fost însoțită de director adjunct, prof. Laura Cehan. „În primul rând, am accesat proiectul PNRAS pentru reducerea abandonului școlar. Suntem în ultimul an de implementare a proiectului, fapt ce a condus la reducerea abandonului școlar de la aproape 9% la 1,80%. La momentul acesta, rata de abandon la nivelul liceului este ZERO. Abandonul școlar la învățământ gimnazial a scăzut sub 2%. Promovabilitate la clasele terminale de liceu a fost de 100%, participare 100% la examenele naționale. Am crescut promovabilitatea la Bacalaureat pentru ultimii doi ani de la 21% la 90,4%. A crescut promovabilitatea la Evaluarea Națională de la 33% la 70% anul trecut și 81% anul acesta. Anul acesta cu participare 100% a absolvenților. Cred că sunt rezultate toate acestea!”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Natalia Dumitriu.











Consultând informațiile oferite de ISJ Constanța la finalul primei sesiuni de Bacalaureat, rata de promovabilitate la liceul din Techirghiol a fost de 69,3%. Din 26 de candidați înscriși atât din seria curentă, cât și din seriile anterioare, 20 au fost declarați reușiți. La sesiunea din toamnă a aceluiași Bacalaureat, din cinci candidați, unul nu s-a prezentat, iar doi au fost respinși. Cel mai probabil, directorul Liceului „Emil Racoviță” s-a referit la absolvenții din seria curentă când a afirmat că promovabilitatea a fost de 100%.





În ceea ce privește liceul din Mihai Viteazul, la sesiunea din vară a Bacalaureatului, din doi candidați, unul a picat. Iar în sesiunea din toamnă un singur candidat a fost admis.





