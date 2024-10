Profesorul emerit Dennis Deletant, lansare de carte și conferință, la Universitatea "Ovidius"

La finalul întâlnirii va avea loc o sesiune de autografe. Dennis Deletant este profesor emerit la School of Slavonic and East European Studies, University College of London și Woodrow Wilson Public Policy Fellow, iar, din acest an, Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” și, totodată, președinte onorific al Institutului pentru Studii la Marea Neagră din cadrul UOC.



Este autorul a sute de articole, studii științifice și volume dedicate istoriei României.





Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) și Institutul pentru Studii la Marea Neagră, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), organizează joi, 10 octombrie 2024, de la ora 12.00, în Sala Senatului, Campus Corp A (Aleea Universității, nr.1), lansarea cărții „România 1916-1941. O istorie politică” (Editura Humanitas, 2024), semnată de profesorul Dennis Deletant.Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Florin Anghel și conf. univ. dr. Daniel Citirigă, din cadrul FISP, iar în continuarea manifestării, profesorul Dennis Deletant va susține conferința cu titlul „Semnificația loviturii de stat de la 23 august 1944”.