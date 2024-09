Emoții la Universitatea Ovidius din Constanța. Astăzi, 30 septembrie 2024, are loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2024-2025, în Campusul Universitar A.

Zeci de studenți sunt prezenți, plini de emoții, împreună cu părinții și prietenii lor.

Rector conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu: vă urez tuturor bun venit în noul an universitar. Este primul an cand numarul de candidați depășește cifra de 10.000. Este o cifră record. Ne mândrim ca studentii vin din ce în ce mai mult spre Universitatea Ovidius. Am înființat programe de studii noi. Universitatea Ovidius este deschizătoare de drumuri pentu ca am pornit programare învățământ dual. Incepand din luna iunie a acestui an Universtitatea Ovidius este europeană. Dragi studenți, voi sunteti cei care ne tineti in viata. Sa privim cu optimism si incredere. Va urez succes!

Prefect Silviu Coșa: De fiecare dată revin cu emotii la Universitatea Ovidius care este una de top. Aveti toate motivele sa fiti mandri ca sunteti studenti aici. Ati venit sa acumulati anumite valori care va modifica modul in care va comportati in societate. Trebuie sa va faceti comunitatea mandra. Mult succes în acumularea de cunostinte.

Președintele al Senatului Universități Ovidius: Diane Vancea: stimați invitați, bine ați venit alături de noi. Este un moment emotionant. Cifrele ne arata ca suntem o universitate din ce in ce mai puternica. Va multumim ca ne-ati ales. Va urez un călduros bine ați venit și un am excepțional.