Universitari constănțeni la întâlnirea de la Zagreb, pe tema activităților sportive în mediu sigur

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat, recent, la o nouă întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS)”, care a avut loc la Zagreb, în Croația.„În cadrul întâlnirii a fost prezentată metodologia de realizare a etichetei PCSOS, instrument care să ateste calitatea activității organizațiilor sportive în domeniul programelor de protecție a copilului. Conform studiilor dezvoltate în cadrul proiectului, echipele noastre au identificat faptul că rezistența la schimbare, managementul și optimizarea resurselor, precum și diferențele culturale și lingvistice se află printre provocările cu care se confruntă organizațiile sportive și administratorii, atunci când vine vorba despre implementarea unor programe pentru protecția copilului. Astfel, în perioada următoare, fiecare instituție parteneră va organiza, în propria țară, workshop-uri prin care să fie promovat scopul deținerii unei astfel de acreditări și modalitatea prin care aceasta poată să fie obținută”, precizează conf. univ. dr. Adrian Georgescu, managerul proiectului din partea UOC.Proiectul Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS) urmărește să definească mijloace de urmat în protecția copiilor și desfășurarea activităților sportive într-un mediu sigur, prin crearea unor baze de date în cadrul instituțiilor școlare și sportive, și a unor modalități constructive de integrare a tinerilor cu ajutorul activităților fizice fără incidente din partea părinților, elevilor, sportivilor, profesorilor, antrenorilor și tuturor persoanelor angrenate în procesul instructiv-educativ.Proiectul PCSOS, contract nr. 101134510, finanțat cu suma de 250.000 de euro, este implementat în perioada 01.11.2023-31.10.2025, în cadrul unui consorţiu din care fac parte: Universitatea Ovidius din Constanța (România), Turkish Bocce Bowling and Darts Federation (Turcia - lider de proiect), „Bayburt” University (Turcia), Confederazione Boccistica Internazionale (Elveția), Asocijacija Sport Za Sve Srbije (Serbia), Plivacki Klub Zagreb (Croația).