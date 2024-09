Trei universitari constănțeni, prezenți la cel mai mare eveniment de ştiinţe sociale din Europa

La finele lunii trecute, în Porto (Portugalia) a avut loc, pentru a doua oară după 15 ani în această țară, conferinţa științifică „Tension, Trust and Transformation”, organizată de European Sociological Association (ESA), la care au participat conf. univ. dr. Raluca Petre, lect. univ. dr. Ada Codău şi lect. univ. dr. Valentin Vanghelescu de la Ştiinţe ale comunicării - Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanţa.Conferinţa ESA este cel mai mare eveniment de ştiinţe sociale organizat, anul acesta, în Europa, şi a reunit mii de profesori, cercetători şi doctoranzi de peste tot din lume, tema conferinţei din acest an fiind „Tension, Trust and Transformation”.Conf. univ. dr. Raluca Petr a susţinut, în cadrul evenimentului, prezentarea „Democratisation from Above? Governance practices from the European Broadcasting Union to the Romanian Public Service Media (SRR & SRTV)”. Raluca Petre vorbeşte, în cercetarea sa, despre European Broadcasting Union (EBU), instituţie autonomă, care se autoguvernează, are 68 de membri activi din 56 de ţări, precum şi 31 de organizaţii din 20 de ţări. Societatea Română de Radiodifuziune şi Televiziunea Română, servicii media publice autonome, au puțini reprezentanţi în comisiile de specialitate ale EBU. În acest context, Raluca Petre explică de ce cele două servicii media publice din România riscă să nu reuşească să transmită cunoaşterea şi guvernanţa democratică, aspecte importante într-o ţară în care mare parte din populaţie încă nu face distincţia între media de stat şi media publică.Lect. univ. dr. Ada Codău a abordat, în studiul său, „Careers in Journalism in Romania: A Critical Approach to the Professionalization of the Field”, problema instituționalizării profesiei de jurnalist. Mai exact, vorbeşte despre inexistenţa unui set de norme profesionale incontestabile, unanim acceptate, inexistenţă care poate să ducă la o autodefinire profesională neunitară şi neconvergentă.Lect. univ. dr. Valentin Vanghelescu a prezentat, la conferința ESA, lucrarea cu titlul „Meta Journalism Project in Europe: To Be, or Not to Be a Media Maecenas?”, în care a explorat critic cum se manifestă formele de capturare a jurnalismului la nivelul Meta Journalism Project. În esență, Valentin Vanghelescu arată în cercetarea sa cum compania Meta creează condițiile pentru a intensifica dependența jurnalismului de platformele sale digitale (Facebook, Instagram, WhatsApp) și pentru a impune practici jurnalistice adaptate algoritmilor, prin intermediul atelierelor și programelor de finanțare derulate în cadrul proiectului „Meta Journalism”.