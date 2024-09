Bugete restrânse, prețuri ridicate. Studenții sunt în căutarea chiriei perfecte. "Am rămas șocat"

A mai rămas puțin până când studenții se vor întoarce la facultate. În această perioadă, mulți dintre cei veniți din alte orașe sunt în căutarea unei chirii ideale. Cererea este ridicată, iar prețurile reflectă acest lucru, mai ales în contextul inflației crescute și al începerii unui nou an universitar. Bugetul variază de la un student la altul, în funcție de preferințele fiecăruia. De exemplu, cei care doresc să locuiască la 5-10-15 minute de facultatea unde vor studia vor plăti chirii mai mari. Pe măsură ce distanța față de universitate crește, prețurile tind să scadă.





„Îmi doresc un loc aproape de facultate, dar nu cred că mă voi descurca să găsesc ceva din cauza prețurilor foarte mari. Părinții mei își permit să mă ajute cu 300 de euro pe lună pentru chirie. Prietenii din Constanța îmi tot trimit fel și fel de apartamente, garsoniere, dar parcă nimic nu este pe placul meu. Până la urmă voi alege ceva de buget, chiar dacă asta ar însemna să fac o oră pe drum până la facultate”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Andrei Nedelcu, din Galați, viitor student la Constanța.





Potrivit unui site de imobiliare, o garsonieră din Constanța poate fi închiriată, de cele mai multe ori, cu suma de 300 de euro/lună. Chiria medie care se solicită la ora actuală pentru un apartament cu două camere este 450 euro/lună, iar cea pentru un apartament cu trei camere este de 600 euro/lună.







În ce zone preferă studenții să locuiască?





Tomis Nord-Badea Cârțan este, în momentul de față, cea mai căutată zonă din Constanța în rândul potențialilor chiriași și dispune de o ofertă foarte bogată de locuințe. Chiria medie pentru un apartament ajunge la 450 euro/lună.





„Am căutat chirie cât mai aproape de Universitatea Ovidius. Bugetul meu este de 400 de euro. Îmi doresc să fiu totuși mai aproape de facultate pentru a putea economisi banii pe transport. Părinții mei îmi sunt alături cum pot. Vara asta am muncit tocmai pentru a putea plăti un avans pentru apartamentul pe care l-am găsit”, a declarat Ioana M., din Călărași.







De asemenea, în topul preferințelor tinerilor care își caută o chirie în Constanța se mai află și zonele Universitate (Capitol-Central), Faleză Nord, unde apartamentele se închiriază, în medie, cu 600 euro/lună, dar și Tomis Plus-Boreal, unde se solicită, în medie, 500 euro/lună.







Care sunt dificultățile întâmpinate





Studenții susțin că nu este ușor să găsești chiria perfectă, în special din cauza bugetelor lor limitate. Majoritatea își doresc să locuiască mai aproape de facultate, dar fără să cheltuie prea mult. Pe lângă aceste aspecte comune, mulți dintre tineri se plâng de proprietarii apartamentelor/garsonierelor, cu care nu reușesc să ajungă la un numitor comun.





„Este ceva foarte obositor. Am reușit să îmi găsesc o chirie perfectă, însă nu am reușit să mă înțeleg cu proprietarul. Când am fost să văd apartamentul, înăuntru era o mizerie de nedescris. L-am rugat frumos să îl curețe înainte pentru a mă putea muta mai repede. Acesta a refuzat și a spus că este treaba mea să îl curăț. Am rămas șocat și am spus că nu pot ajunge la un numitor comun cu acest om. Pe lângă mine, mai sunt tineri care au vrut să vină cu un animal de companie și nu au reușit, care au vrut să se mute împreună cu un coleg și nu au putut, și multe alte situații de genul acesta. Chiria perfectă nu știu dacă există, dar, până la urmă, asta e viața de student”, a declarat Mihai Apostol, student din Ilfov.





Pe lângă tinerii care doresc să locuiască singuri și să își înceapă viața de adult, există și cei care preferă să stea la rude sau prieteni, economisind astfel la chirie, mâncare și, uneori, chiar la transport.