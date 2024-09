În premieră, la Facultatea de Matematică a debutat școala de cercetare avansată în matematică

Săptămâna aceasta, la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța are loc, în premieră, școala de cercetare avansată: „Advanced Research School: Topology and Algebra of Singularities and their Applications".Organizată de conf. univ. dr. Denis Ibadula (Universitatea „Ovidius” Constanța), prof. univ. dr. Cezar Joița (Institutul de matematică „Simion Stoilow" al Academiei Române), și prof. univ. dr. Mihai Tibăr (Universitatea Lille, Franța), școala oferă cursuri de excelență susținute de profesori și cercetători de top din România și din lume: Eva Elduque (Madrid, Spania), Viviana Ene (Constanța, Romania) , Emil Horobeț (Târgu Mureş, Romania), Cezar Joița (Bucureşti, Romania), Anca Măcinic (Bucureşti, Romania), Laurențiu Maxim (Madison, USA), Ayesha Qureshi (Istanbul, Turcia), Mihai Tibăr (Lille, Franța).De asemenea, agenda evenimentului prevede serii de expuneri și seminarii interactive: An Introduction to Gröbner Bases and their Applications (Viviana Ene & Ayesha Qureshi), Fibrations of Real Maps and Applications to Bifurcations (Cezar Joița), Applications of Singularity Theory to Optimization (Laurențiu Maxim), Topics on Singular Complex Hypersurfaces (Mihai Tibăr), Topology of plane curve complements (Eva Elduque), Singularities of the distance function (Emil Horobeț), Line arrangements and their combinatorics (Anca Măcinic).Dar și colaborări și proiecte de cercetare ce se constituie în oportunități de a lucra alături de specialiști din domeniu.