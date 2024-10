Studiu despre integrarea studenților ucraineni în Universitatea ”Ovidius”

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a realizat, în cadrul proiectului European Inclusion of Ukrainian Students (EIUS), finanțat prin programul Erasmus Plus, un studiu cu privire la provocările și oportunitățile întâmpinate de studenții ucraineni în procesul de integrare în mediul academic ovidian.Studiul a fost realizat pe baza informațiilor colectate în cadrul workshop-ului „Building Bridges”, desfășurat sub forma unui focus-grup, la care au participat 15 studenți ucraineni, 31 de studenți români și 26 de cadre didactice de la UOC.„Rezultatele acestui studiu ne oferă o perspectivă pozitivă, iar contribuția semnificativă a studenților ucraineni la viața academică a Universității Ovidius din Constanța este remarcabilă. Am constatat cât de mult este apreciată diversitatea culturală pe care acești studenți o aduc și cum aceasta stimulează un mediu de învățare dinamic și plin de idei noi. Totuși, ne dăm seama că există bariere care îngreunează integrarea completă a studenților ucraineni, în special în ceea ce privește limbajul și accesul la resursele de sprijin. În acest context, ne propunem să dezvoltăm o serie de inițiative menite să le faciliteze procesul de adaptare. Dintre acestea, amintim: extinderea programelor de sprijin lingvistic, prin cursuri intensive de limba română și engleză, dezvoltarea mai multor sesiuni de mentorat personalizat, precum și organizarea de noi evenimente care promovează dialogul intercultural”, precizează lect. univ. dr. Maria Alina Carataș, directorul proiectului EIUS la nivelul Universității Ovidius din Constanța.Conținutul integral al studiului poate fi consultat accesând link-ul: https://drept.univ-ovidius.ro/cercetare/69-proiecte/577-eius-european-inclusion-of-ukrainian-students-2023-2025Proiectul European Inclusion of Ukrainian Students (EIUS), cu codul 2023-1-SK01-KA220-HED-000157553, finanțat cu 400.000 Euro, prin Programul european Erasmus Plus, este implementat pe o perioadă de 36 de luni (1 decembrie 2023 - 30 noiembrie 2026), în cadrul unui consorțiu din care fac parte Universitatea Matej Bel din Banská Bystrica (lider de proiect), Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea din Rzeszów și Universitatea Națională Iuri Fedkovici din Cernăuți, Ucraina, ca partener asociat.Obiectivele principale ale proiectului sunt de a identifica provocările, de a împărtăși experiențele și cunoștințele acumulate de universitățile partenere în gestionarea situației, stabilizarea și îmbunătățirea proceselor, pentru a crea un climat sigur și incluziv pentru studenții proveniți dintr-o țară puternic afectată de război.