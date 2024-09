Studenții de la malul mării au ridicat ancora pentru voiajul într-un nou an universitar

„Drumul ales este provocator! Nu vă lăsați descurajați de nimic și ori de câte ori simțiți că înaintați mai greu cereți sprijinul colegilor mai mari, instructorilor și cadrelor didactice. Aveți aici o familie unită și gata să vă susțină și să vă arate drumul!”, a fost mesajul adresat bobocilor de către Statul Major al Forțelor Navale.











De asemenea, un emoționant mesaj a fost transmis de comandantul rector Alecu Toma, contraamiral de flotilă: „Academia Navală ridică astăzi ancora pentru un nou voiaj spre performanță, având la bord 1.700 de studenți militari și civili, înmatriculați la programele de licență și masterat, aspiranți înscriși la cursul de bază. Avem alături 42 de studenți din Austria, Bulgaria, Georgia, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia și Republica Moldova, care vor studia în primul semestru în instituția noastră, în cadrul programului Erasmus+. Faptul că ne-ați ales pe noi pentru a vă călăuzi pașii în viitoarele cariere ne bucură și ne confirmă că avem în fața noastră tineri dornici să-și depășească limitele. Indiferent de anul de studii, provocările nu vor lipsi, iar ele vor avea în primul rând rolul de a vă motiva să vă impuneți noi standarde și să vă consolidați încrederea în forțele proprii. Fiți curajoși, fiți serioși, fiți demni de meseria pentru care vă pregătiți!”.



Pe toți îi unește pasiunea pentru mare…





Veniți de la sute de kilometri distanță, părinții și-au susținut bobocii în prima zi de student. Mama lui Andrei Man a venit tocmai din județul Mureș, de la 800 de km, pentru a susține visul feciorului mai mic. „În urmă cu șase ani, fratele lui mai mare a terminat Academia Navală, secția civilă și acum navigă. Iar cel mic își dorește să-i urmeze cariera”, a declarat cu emoții foarte-foarte mari mama lui Andrei.





Tatăl Mariei Roberta Cotoi a venit din Craiova pentru a fi alături de fiica sa care a ales să-și urmeze pasiunea pentru mare. „Ne-am pomenit cu ea că vrea la Academia Navală și sperăm să i se împlinească visul în cele din urmă”.











Absolvent al specializării mate-info a Liceului Teoretic „Ovidius”, Bogdan Andrei Pușcașu a fost admis primul la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, cu media 9,70.









Pentru colega lui, Lidia Alexandra Scolnicu, nu a fost o problemă să vină de la Brăila la Colegiul Militar „Al. I. Cuza” din Constanța. „M-am plimbat de foarte multe ori pe Dunăre și astfel mi-am dat seama că este mediul în care mă simt cel mai bine. Așa încât mi-am dorit să dezvolt o carieră în acest domeniu, drept urmare am ales să continui studiile la Academia Navală”.







”Ovidius” - prima universitate cu învățământ dual





Spre deosebire de Academia Navală, festivitatea la Universitatea „Ovidius” a avut loc în clădirea Corpului A, din cauza vremii nefavorabile, holul fiind plin de studenții din anii mai mari, dar și de proaspeții studenți, adică liceenii de ieri. Alături de boboci au fost părinții și prietenii acestora, care au venit special pentru a le fi alături în această zi.





La eveniment au fost prezente cadrele universitare, dar și prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, care mai devreme participase la festivitatea de la Academia Navală.











În cuvântul de deschidere, rectorul Universității ”Ovidius”, Dan Marcel Iliescu, a precizat că anul acesta numărul de candidați a depășit cifra de 10.000, fiind o cifră record.













„Este o cifră record, cu mult peste ce am avut până acum. Ne îndreptăm către ceea ce ne-am dorit acum patru ani, să ne ținem copiii acasă. Am înființat programe de studii noi. Universitatea «Ovidius» este deschizătoare de drumuri, pentru că am pornit programele de învățământ dual. Este prima dată când o universitate din România desfășoară acest învățământ dual. Suntem o universitate europeană. Pentru prima dată am intrat într-un rank-ing european. Dragi studenți, voi sunteți cei care ne țineți în viață. Să privim cu optimism și încredere. Vă urez succes!”, a declarat rectorul Universității ”Ovidius” din Constanța, Dan-Marcel Iliescu.







Cele mai căutate facultăți





La fel de optimist s-a arătat și prorectorul Universității „Ovidius” din Constanța, Alexandru Bobe, în ceea ce privește numărul record de înscriși. „Surprinzător cu demografia, la noi a crescut numărul de studenți. Anul acesta am avut cu peste 1.000 de studenți mai mulți înscriși în admiterea pe care am organizat-o în iulie, respectiv septembrie. Nu are decât să ne bucure acest rezultat. Proiectele pe care le-am implementat în vara acestui an nu fac decât să sporească capacitatea educațională, pe lângă cel cu învățământul dual care a fost un real succes. Cele mai căutate facultăți sunt cele din zona medicală, drept, educație fizică și sport, matematică și informatică. Provocările acestui an sunt financiare. Partea de finanțare este din ce în ce mai puțin susținută de către Guvernul României”.





După încheierea festivității, proaspeții studenți s-au retras în sălile de curs, pentru a-și cunoaște atât profesorii, cât și colegii.











Reper al învățământului de marină de peste 150 de ani, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a fost aleasă și anul acesta de sute de studenți.