Dragostea pentru muzică a făcut-o să urce pe scenă. Povestea unei studente de peste Prut, venită la Constanţa

Valeria Romaşcan este o tânără studentă din Republica Moldova, mai exact din oraşul Soroca. Locuieşte momentan în Constanţa pentru că urmează Facultatea de Litere, specializarea română-engleză, acolo unde se află deja în anul al doilea.





Ca orice student care are nevoie să se întreţină, Valeria este nevoită să lucreze şi face acest lucru într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Constanţa, acolo unde a îmbrăţişat meseria de ospătar.





Până acum, nimic ieşit din comun. Ceea ce nu ştiu mulţi despre Valeria Romaşcan este faptul că ea iubeşte muzica, are şi studii în acest sens şi şi-a dorit întotdeauna să cânte pe o scenă în faţa mai multor spectatori.





Dorinţa ei s-a împlinit chiar în locul în care lucrează, acolo unde organizatorii au invitat-o să urce pe scenă şi să scoată tot ce are mai bun din ea.





Valeria a interpretat mai multe melodii cunoscute cum ar fi „Dor de casă”, melodie care este cântată în mod normal de Cuza, George Hora şi Irina Rimes, „Riptide” de la Vance Joy sau „Read all about it” de la Emily Sande.





La finalul concertului, Valeria Romaşcan a avut plăcerea să stea de vorbă cu echipa „Cuget Liber”, în faţa căreia s-a destăinuit.



„A fost foarte frumos. Îmi pare rău că am avut prea multe emoţii şi m-am pierdut puţin la sfârşit. A fost primul meu concert după o pauză de câţiva ani. Eu sunt din Republica Moldova, din Soroca. Acolo am cântat când eram mai mică. Am absolvit şcoala muzicală şi acum urmez cursurile de canto, aici la Constanţa. Din prima zi de când am intrat în acest club, am vrut să urc pe această scenă şi să cânt. Am avut şi noroc că mai mulţi membri ai Comunităţii Tinerilor Basarabeni au organizat un eveniment şi cu ocazia asta am urcat pe scenă. Am simţit un vibe foarte bun. Eu am publicul meu. Nu sunt mulţi oameni, dar cei care vin să mă vadă atunci când cânt mă susţin necondiţionat. Eu am un repertoriu care conţine mai multe genuri de muzică. De obicei cânt melodii care îmi plac. Am cântat şi muzică populară, dar şi rock. Şi cred că asta admiră oamenii la mine. Colegii de aici m-au susţinut atunci când au auzit că voi cânta. Au fost alături de mine. Pe viitor vreau să îmi dezvolt cariera muzicală. Facultatea pe care o urmez acum este pentru planul B, în cazul în care nu reuşesc în muzică. Dar nu vreau să mă gândesc prea mult la facultate. Prietenul meu nu a fost să mă vadă la acest concert pentru că este în Republica Moldova. O să îi trimit o filmare să vadă. Constanţa este un oraş frumos pentru studenţi. Este marea aici şi totul este frumos”, a declarat pentru „Cuget Liber” Valeria Romaşcan.