Ducu Bertzi, în concert la Harlequin by the Sea

Sâmbătă, 6 august, de la ora 21, cantautorul Ducu Bertzi vine pe scena Harlequin by the Sea pentru a oferi publicului o seară specială în compania poveștilor de dragoste.După festivalurile de la Chitila și din Vama de Buzău, folkistul român vine pe litoral, într-un spectacol ce va include cu siguranță melodiile care l-au consacrat cândva la Cenaclul Flacăra.Din 1985, după desființarea Cenaclului, Ducu înregistrează piese noi care vor deveni șlagăre: „Și de-ar fi”, „Trece dorul”, „Floare de colț”, „Focul vânăt”.În peste 30 de ani de activitate a susținut peste 4.000 de spectacole și întâmplări artistice – numai cu Cenaclu a susținut peste 1.300 de spectacole. După ce a cântat în aproape fiecare colț al României, din `98 încep turneele și în străinătate: Franța (Montpellier, Sete, Paris, Marsilia), Belgia (Bruxelles), Germania (Koln, Dusseldorf, Hanovra, Saltzgiter, Frankfurt, Aachen, Gumersbach) Austria (Graz, Viena), Ungaria (Szeghed, Budapesta, Gyula), Italia (Roma, Milano, Torino, Viterbo), Spania (Madrid, Alcala de Henares, Barcelona), Marea Britanie (Londra), Tunisia (Tunis, Bizerte), Maroc (Rabat), Israel (Ierusalim, Tel Aviv, Haifa), SUA (New York, Washington, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Miami, Portland, Seatle, Detroit, Dallas), Canada (Toronto, Montreal, Otawa, Windsor, Kitchener, Calgary, Edmonton, Vancouver), Irlanda (Dublin), Moldova (Bălți, Soroca, Leova, Cahul, Chișinău, Florești), Ucraina (Cernăuți), Grecia (Salonic), Cipru (Nicosia), Australia (Brisbane, Melbourne) Noua Zeelanda (Auckland), Cehia (Praga), Finlanda (Helsinki).