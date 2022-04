Elevi din șase licee constănțene au participat la Săptămâna carierei

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM) din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC) a organizat, în perioada 11 - 15 aprilie a. c, evenimentul „Digital ING - Săptămâna promovării & carierei FIMIM”, informează conf. univ. dr. ing. Lucia-Violeta Melnic, decanul facultății.Potrivit sursei citate, evenimentul, aflat la prima ediție, s-a desfășurat în format fizic, în laboratoarele şi aula FIMIM, și a cuprins atât acţiuni ce au avut drept obiectiv interacţiunea elevilor și studenţilor cu cadrele didactice, cât şi activități ce au presupus întâlniri ale elevilor și studenţilor cu reprezentanții companiilor de profil din mediul economic.La manifestare au participat peste 300 de studenţi și masteranzi de la toate programele de studii ale facultăţii și mai mult de 90 de elevi din şase licee constănţene: Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”, Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanța, Liceul de Marină Constanţa, Liceul Energetic Constanța, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța.Evenimentul a inclus o serie de experimente în laboratoarele FIMIM: Poziționarea semifabricatelor pe mașini cu comandă numerică, Fizica distractivă, Proiectarea reperelor/scanare 3D și imprimarea 3D, Mathcad - de la funcții la grafice și soluții, Electronică digitală, Roboți industriali, Sisteme programabile, Modelarea și simularea prelucrărilor pe mașini cu comandă numerică, Actualitate şi finalitate in GDDT, Comunicația MODBUS.De asemenea, la întâlnirile cu elevii şi studenţii au participat zece companii constănţene (CHIMPEX SA, MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS – ROSINAV, CEZ, CRUCIAL SYSTEMS & SERVICE, RAJA, WATT UNIT, UMEX, SOCEP, VILMACON şi ARGENTA), care au organizat acţiuni de prezentare și le-au stimulat interesul tinerilor, prin concursuri cu premii, internship, stagii de practică etc., într-o atmosferă deschisă, dinamică şi provocatoare.„Ne dorim să organizăm acest eveniment de cel puţin patru ori pe an, în lunile noiembrie, ianuarie, martie, mai, fiecare ediție având un format diferit, în funcţie de obiectivul propus, de propunerile angajatorilor şi, evident, de noutăţile momentului. Aceste acțiuni aduc un plus de vizibilitate binemeritat și demonstrează cum putem aborda holistic necesitățile unui trio educaţional ce stă la baza sistemului educaţional elev – student - angajator, subliniind beneficiile colaborării cu parteneri din mediul economic din România sau din oricare dintre țările în care politica de cooperare a Uniunii Europene se face simțită”, precizează conf. univ. dr. ing. Lucia-Violeta Melnic.Potrivit organizatorilor, următoarea ediție din acest an a „Digital ING - Săptămâna promovării & carierei FIMIM” va avea loc în luna mai, iar detalii suplimentare despre acțiunile FIMIM pot fi accesate pe site-ul http://www.imim.univ-ovidius.ro/, precum și pe paginile facultății de pe rețelele sociale: https://www.facebook.com/fimim.ovidius, https://www.instagram.com/fimim.uoc/.