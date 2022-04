Predarea pe bază de proiecte, implementată în activitățile de formare a cadrelor didactice

La finele săptămânii trecute, Universitatea „Ovidius” din Constanţa a organizat evaluarea cadrelor didactice implicate în proiectul RESTART4EDU (Restart for Education in a Digital Era through Project-based E-learning), cod 2020-1-RO01-KA226-HE-095772, finanţat cu 186.529 de Euro prin Programul european Erasmus Plus, informează prof. univ. dr. Daniela Căprioară, directorul proiectului.Potrivit sursei citate, pe durata întregului program de formare a fost pus accentul pe caracterul inovator al metodei ce pornește de la nevoile reale ale studentului, analizate prin prisma competențelor profesionale și transversale, solicitate de angajatori.„Implicarea studenților în realizarea unor proiecte asigură legătura dintre teorie și practică, pregătindu-i mai bine pentru cerințele de pe piața muncii. Temele proiectelor realizate de echipele interdisciplinare de profesori au evidențiat potențialul formativ al noii metode de predare din perspectiva aplicabilității lor în practică. Plusul de valoare, obținut în urma evaluării rezultatelor cursanților, a fost dat de complementaritatea perspectivelor din care aceeași problematică poate fi abordată în viața reală”, a declarat prof. univ. dr. Daniela Căprioară.Acest proiect face parte dintr-un program mai amplu de inovare a strategiei de predare în cadrul UOC. În continuare, până la sfârșitul lunii mai, fiecare cadru didactic format va avea de aplicat metoda învățată, în activitatea cu studenții.În cadrul întâlnirii finale de evaluare, desfășurată în mediul online, prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, prorector cu cercetarea și inovarea și cel care a ținut aceste cursuri, asistat de prof. univ. dr. Daniela Căprioară, directorul proiectului și director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, au subliniat efortul depus de grupul țintă al UOC în vederea implementării metodei de predare pe bază de proiecte în activitatea didactică.Universitatea Ovidius din Constanța este instituția coordonatoare a proiectului RESTART4EDU (Restart for Education in a Digital Era through Project-based E-learning, cod 2020-1-RO01-KA226-HE-095772), implementat în perioada martie 2021 - februarie 2023 și realizat în cadrul unui consorţiu în asociere cu trei parteneri instituţionali: Initiatives Pour Une Formation Efficace ASBL (Belgia), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia) și Eskişehir Osmangazi University (Turcia). Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea calității procesului de predare, învățare și evaluare în învățământul superior prin promovarea metodelor active și colaborative (învățare bazată pe proiecte), utilizând resursele digitale.