O nouă etapă în formarea cadrelor Universității ”Ovidius”

„Experții-formatori au prezentat modul în care s-a organizat și desfășurat prima parte a programului de formare, în care accentul a fost pus pe aspectele teoretice iar în etapa a doua a cursului vom pune accentul pe partea aplicativă a metodelor active și colaborative, utilizând resursele digitale”, a menționat prof. univ. dr. Daniela Căprioară.

Programul de formare, finanțat din fonduri europene, se va desfăşura până în luna mai a. c, simultan, în cele trei universităţi urmând ca în luna iunie, cursanţii care vor îndeplini condițiile de selecție, să participe la o şcoală de vară organizată de Eskișehir Osmangazi University.

Universitatea Ovidius din Constanța este instituția coordonatoare a proiectului RESTART4EDU (Restart for Education in a Digital Era through Project-based E-learning, cod 2020-1-RO01-KA226-HE-095772), implementat în perioada martie 2021 - februarie 2023 și realizat în cadrul unui consorţiu în asociere cu trei parteneri instituţionali: Initiatives Pour Une Formation Efficace ASBL (Belgia), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia) și Eskişehir Osmangazi University (Turcia). Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea calității procesului de predare, învățare și evaluare în învățământul superior prin promovarea metodelor active și colaborative (învățare bazată pe proiecte), utilizând resursele digitale

Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC) a organizat marţi, 29 martie 2022, în mediul online, cel de-al doilea curs internaţional pentru cadrele didactice implicate în proiectul RESTART4EDU (Restart for Education in a Digital Era through Project-based E-learning), cod 2020-1-RO01-KA226-HE-095772, finanţat cu 186.529 de euro prin programul european Erasmus Plus, informează prof. univ. dr. Daniela Căprioară, directorul proiectului.Conform sursei citate, evenimentul a fost un prilej de întâlnire a experților și grupurilor țintă din cele trei universități participante, UOC, Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia) și Eskişehir Osmangazi University (Turcia) pentru un schimb de idei, de analiză și reflecție, privind experiențele de învățare în cadrul cursurilor organizate de fiecare partener din consorțiu. Feedback-ul oferit de cursanți a pus în evidență calitatea cursurilor desfășurate în cadrul proiectului, precum și expertiza formatorilor.