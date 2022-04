32 de ani de la înființarea Facultății de medicină a Universității „Ovidius”

Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC) organizează, în perioada 15 - 16 aprilie a. c., Zilele Medicale Dobrogene 2022, cu prilejul aniversării a 32 de ani de învățământ medical tomitan, informează prof. univ. dr. Doina Tofolean, decanul facultății.Potrivit sursei citate, evenimentul are loc în Corpul B al Campusului universitar și se adresează cadrelor didactice și studenților Facultății de Medicină. Pe parcursul celor două zile de desfășurare, programul include comunicări științifice și postere pe subiecte de mare actualitate din domeniul medical, susținute de studenți, rezidenți și cadrele didactice ale Facultății de Medicină.De asemenea, în cadrul Zilelor Medicale Dobrogene 2022, este organizat un workshop de simulatoare medicale și chirurgicale, care cuprinde: simulator laparoscopie (ginecologie, FIV, urologie), simulator de ecografie adult şi copil, anatomie virtualǎ cu ochelari 3D, simulator oftalmologie, ORL, bronhoscopie, auscultatie, nursing, obstetricǎ, ATI (puncții), manechin nou-nǎscut şi pediatric pentru urgențe (UPU).În cadrul acestui workshop, studenții din toți anii de studiu pot efectua manevre specifice și se pot familiariza cu tehnicile de lucru utilizând simulatoarele, sub îndrumarea cadrelor didactice.