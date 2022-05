Elevii Colegiului ”Al.I. Cuza” au experimentat marșul de recunoaștere

Cu sprijinul Direcției Hidrografice Maritime și a navei maritime hidrografice „Alexandru Cătuneanu”, elevii de anul II ai Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” au participat sâmbătă, 14 mai, la un marș de recunoaștere, cu durata de o zi.Elevii au interacționat cu echipajul de la bordul navei, după cum informează coordonator lt. ing. Otti Ionuț-Patrick, și au avut oportunitatea de a se familiariza cu navigația pe canale și în zona de coastă.„Această ieșire pe care am avut-o cu NMH Alexandru Cătuneanu, totodată și prima ieșire pe o navă pentru majoritatea dintre noi, a fost una minunată. Am avut ocazia de a experimenta în câteva ora ceea ce alții fac într-o viață întreagă; ne-am expus corpul acestei experiențe și am putut observa cine are înclinație spre acest mediu, iar echipajul ne-a răspuns cu căldură la fiecare curiozitate pe care am avut-o. Cu toate că ziua a început cu unele semne de întrebare, într-un final, am avut cu toții aceeași părere: minunat!”, elev caporal Andrei-Denis Sîrbu.“Sentimentul pe care mi l-a lăsat marșul cu NMH Alexandru Cătuneanu este unul de fascinare și, prin această experiență, s-a întrezărit dorința de a cunoaște cât mai multe nave din dotarea Forțelor Navale. Echipajul bordului a fost foarte implicat și am putut observa interesul acestora pentru ca noi să rămânem, în urma acestei experiențe, cu câteva elemente de bază”, elev fruntaș Vasile Șerban-Andrei.